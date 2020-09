Ahora puedes ver gratis estas tres películas de Netflix

Imagen : Netflix

Netflix está regalando contenido en su web como cebo para conseguir nuevos suscriptores. La mayoría de estos contenidos son los primeros episodios de series originales como Stranger Things, pero también hay tres películas que puedes ver enteras sin pagar una suscripción de Netflix.

Advertisement

Para ver estos episodios y películas gratuitas, abre netflix.com/watch-free desde un navegador de escritorio o dispositivo Android (los navegadores de iOS no son compatibles). A continuación, elige el contenido que quieras ver y dale a “Ver ahora”. No hace falta crear una cuenta de Netflix ni descargar la aplicación, el contenido empezará a reproducirse sin más.

No es la primera vez que Netflix regala contenido como forma de promoción. A principios de año, la compañía subió algunos de sus documentales a YouTube y ofreció gratis en Estados Unidos la película To All the Boys I’ve Loved Before (‘A todos los chicos de los que me enamoré’). Sin embargo, es la primera vez que libera algunos de sus contenidos más populares, como el piloto de Elite (‘Élite’) o la película Bird Box (‘A ciegas’), protagonizada por Sandra Bullock.

Advertisement

Imagen : Netflix

Advertisement

Año: 2019. Actores: Adam Sandler, Jennifer Aniston, Luke Evans. Sinopsis:



Durante un esperadísimo viaje a Europa, un policía de Nueva York y su esposa tratan de resolver un misterioso asesinato a bordo del yate de un multimillonario.

Advertisement

Nota en IMDb: 6/10

Imagen : Netflix

Advertisement

Año: 2018. Actores: Sandra Bullock, Trevante Rhodes, John Malkovich. Sinopsis:



Un lustro después de que una presencia invisible lleve al suicidio a casi toda la sociedad, una superviviente y sus dos hijos buscan desesperadamente el modo de salvarse.

Advertisement

Nota en IMDb: 6,6/10

Imagen : Netflix

Advertisement

Año: 2019. Actores: Anthony Hopkins, Jonathan Pryce, Juan Minujín. Sinopsis:



En un momento clave para la Iglesia católica, el papa Benedicto XVI entabla una sorprendente amistad con el futuro papa Francisco. Inspirada en hechos reales.

Advertisement

Nota en IMDb: 7,6/10

Imagen : Netflix

Advertisement

También puedes ver el episodio 1 de la temporada 1 de las siguientes series, miniseries y series documentales: