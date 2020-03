Ahsoka Tano estará en The Mandalorian, y le dará vida Rosario Dawson

Filed to:

Filed to: Star Wars

Rosario Dawson quizás nos quería decir algo en este momento durante la New York Comic-Con 2019. Foto : Rob Kim ( Getty Images for Backstage Creations )

Ahsoka Tano es uno de los personajes más queridos en el mundo de Star Wars más allá de las películas, y por fin será llevada a una producción live action, algo que los fans llevan una década esperando. Rosario Dawson será la encargada de dar vida a la Jedi de los dos sables de luz en The Mandalorian.

Advertisement

Dawson, a quien posiblemente recuerdas por su papel como Claire Temple en series de Marvel y Netflix como Daredevil y Luke Cage, ha sido contratada para interpretar la versión live action de Ahsoka, la Jedi de la raza Togruta que fue aprendiz o Padawan de Anakin Skywalker, según reportó originalmente Slashfilm, y más fuentes han corroborado la información. Ahsoka tuvo su debut en el año 2008 Star Wars: The Clone Wars, y recientemente también apareció en la serie animada Star Wars Rebels.

Durante todos estos años la voz de Ahsoka la puso la actriz Ashley Eckstein, incluso haciendo un cameo (pero solo de voz) en Star Wars: The Rise of Skywalker. Ahora, Dawson inter pretará a la Jedi en la segunda temporada de The Mandalorian, la exitosa primera serie live action de Star Wars que se estrenó a finales de 2019 en Disney+.

No sabemos qué tipo de participación tendrá Ahsoka en la serie, pero tomando en cuenta la importancia del personaje esperamos que sea más que una aparición breve en un episodio. La temporada 2 de The Mandalorian se estrena a finales de este mismo año 2020, si el coronavirus lo permite. [/Film vía io9 / Variety]