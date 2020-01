Tarre Vizsla, el primer Jedi mandaloriano, utiliza su sable oscuro. No tenía ni idea de que un día su arma se convertiría en uno de los símbolos más significativos de su pueblo. Gif : Lucasfilm

Estrellas de la Muerte. La base Starkiller. La Orden Final. Las espadas láser de los legados de los Jedi y los Sith. Star Wars está llena de armas increíblemente poderosas, ya sean las herramientas de los héroes y los villanos o la fuerza militar de los Imperios. Pero ninguna ha recibido tanta atención en una galaxia muy, muy lejana últimamente como el mítico sable oscuro.

El sable oscuro se introdujo en la serie animada Clone Wars hace casi una década en el capítulo “The Mandalore Plot”, y se ha convertido en algo mucho más que solo un arma impresionante de un villano de Star Wars. Junto con la armadura icónica y el casco con visera T, el sable se ha convertido en un símbolo de una de las culturas más queridas y fascinantes de Star Wars: los mandalorianos.

Y ahora que un sable oscuro ha terminado en manos de un personaje inesperado y ha aparecido en The Mandalorian, la serie live action de Star Wars, el arma se ha convertido en una de las más fascinantes de la galaxia. Si su llegada te ha generado preguntas sobre cómo afectará las vidas de Din Djarin y Baby Yoda, a continuación está todo lo que tienes que saber sobre una de las armas más interesantes en la historia de Star Wars y cómo llegó a convertirse en una espada sinónima con Mandalore.

Las Guerras Mandalorianas

Un mural en la capital mandaloriana, Sundari, muestra a los mandalorianos en una batalla contra las fuerzas Jedi y de la República. Imagen : Lucasfilm

El sable oscuro, como implica su nombre, efectivamente es una especie de espada láser. Como todas las espadas láser, recibe su poder de un cristal kyber. En este caso, se trata de uno raro de color negro encontrado por un Jedi antiguo de los días de la Antigua Repúbl ica, miles de años antes de los eventos de la saga Skywalker. El Jedi que lo encontró fue Tarre Vizsla, el primer mandaloriano que se incorporó a la Orden Jedi y eventualmente se convirtió en el “Mand’alor”, el título otorgado al líder del pueblo mandaloriano unificado. No se conoce mucho sobre Vizsla aparte de su legado — fue el primero de su cultura en unirse a los Jedi — y el hecho de que su arma antigua ha sobrevivido durante eones de conflicto. Sin embargo, la cooperación pacífica de Vizsla con los Jedi no se mantuvo después de su muerte.

La Orden enterró el sable oscuro en su templo en Coruscant, pero miembros del clan de Vizcla se metieron dentro y lo robaron. Lo usaron en batalla una vez más para unificar las diferentes facciones tribales de Mandalore. Aunque los mandalorianos participaron en muchos conflictos durante este periodo, el más prominente de todos fue contra los mismos Jedi. La Orden tuvo que aceptar que el sable oscuro, que una vez fue un arma de la Orden, ahora estaba siendo utiliza do en su contra.

En el actual canon de Star Wars, no se conoce mucho sobre estas guerras aparte de que ocurrieron durante la caída de la Antigua República, y que el planeta Malachor era uno de los sitios de una de sus batallas climáticas. También se peleó en Mandalore, que al final fue afectado por un evento catastrófico que dejó en ruinas a la mayoría de su superficie e hizo que los Jedi salieran victoriosos. Pero esta información en realidad es una referencia a los queridos juegos RPG de Bioware y Obsidian, Knights of the Old Republic, y su secuela, The Sith Lord. Poco de los juegos aparte de referencias como estas siguen siendo canon en la era Disney de Star wars, pero en los juegos KOTOR, los Cruzados Mandalorianos tuvieron un conflicto sobre expansión con la República, que recibió ayuda de una facción renegada de los Jedi, la facción Revanchista, liderada por el Jedi rebelde Revan.

Las Guerras Mandalorianas duraron 16 años y terminaron en el planeta Malachor V cuando el General Meetra Surik (que al final se convertiría en el Jedi desterrado, protagonista de Knights of the Old Republic II) activó un arma muy poderosa que creó un vórtice de gravedad, destrozando las fuerzas mandalorianas y Jedi en la superficie de Malachor. Adicionalmente, la decisión de Surik generó grandes bajas en las fuerzas Revanchistas.

Sabemos que una tragedia similar ocurrió en Malachor en el canon revisado de Star Wars cuando Ahsoka, Ezra y Kanan ven la superficie del planeta terriblemente dañada y llena de cadáveres y cenizas durante el punto culminante de la segunda temporada de Rebels. Pero más allá de eso, lo único que sabemos del resultado de las Guerras Mandalorianas es que ni un sable oscuro o un Mandalore unificado pudieron parar a los Jedi.

El ascenso de la Guardia de la Muerte

Miles de años después de que sus ancestros hicieran lo mismo, Pre Vizsla utiliza el sable oscuro en combate contra un Jedi. Imagen : Lucasfilm

Miles de años después, los mandalorianos habían experimentado una cambio estructural radical en su sociedad. Una política expansionista y belicista, así como un énfasis en su cultura guerrera, había creado un pueblo neutral y aislacionista. Cuando se produjeron las Guerras Clon, un nuevo movimiento político que favorecía la paz se había formado en el planeta. El título de Mand’alor ya no tenía poder, y en vez de ser liderados por la Casa Vizsla (descendentes de Tarre), otra casa mandaloriana, la Casa Kryze — específicamente la Duquesa Satine Kryze — lideraba el gobierno mandaloriano.

Aunque el sable oscuro seguía siendo un símbolo poderoso, se había convertido en un arma notoria en Mandalore en vez de un arma unificadora. El sable permanecía con la Casa Vizsla, y su dueño, Pre, lideraba la Guardia de la Muerte. La guardia era un facción de mandalorianos exiliados a la luna de Concord Dawn después de una guerra civil que produjo el ascenso de la Casa Kryze. En este momento, el papel de la Guardia de la Muerte en la sociedad mandaloriana era complejo. En Clone Wars, se les describe como terroristas incondicionales y se explica que Pre Vizsla consideraba que el sable oscuro representaba su derecho a liderar a su pueblo y convencerles a retomar sus costumbres guerreras.

En The Mandalorian, las cosas no son tan claras. La Guardia de la Muerte salva a un pequeño Din Djarin de la muerte en un ataque separatista . Le adoptan y luchan contra los ejércitos de droides que mataron a las personas de su pueblo.

Aparte del rol de la Guardia de la Muerte en las Guerras Clon desde el punto de vista de Djarin — aunque todavía no lo sabemos, dado que sabemos muy poco sobre la historia del mandaloriano en la serie, es probable que fue adoptado e integrado en la cultura mandaloriana por la Guardia de la Muerte, disminuida y exiliada, que necesitaba a más personas para la causa de Vizsla — sabemos que su final está relacionado con el sable oscuro. Pre Vizsla colaboró con el resu citado Darth Maul y realizó un golpe de estado contra el gobierno de la Duquesa Satine, utilizando el sable oscuro en la batalla mientras que la Guardia de la Muerte derrotó y detuvo a las personas leales a Satine. Vizsla recuperó el título de Mand’alor, y empezó a gobernar Mandalore una vez más…

Pero no duró mucho. Maul le traicionó, y Vizcla tuvo un juicio por combate por el trono de Mandalore. El sable oscuro pasó a las manos del antiguo Sith, lo cual marcó la primera vez que no estuvo en posesión de los mandalorianos desde que lo robaron del Templo Jedi.

El fin del Imperio

Bo-Katan hereda el sable oscuro. Lo utiliza para unificar las fuerzas de la Casa Vizsla contra el Imperio. Imagen : Lucasfilm

El dominio de Maul sobre Mandalore no duraría mucho tiempo. Fue atacado por las fuerzas de la República y por su antiguo maestro, Darth Sidious, y por lo tanto huyó con el sable oscuro a su mundo natal, Dathomir, donde permaneció durante la última parte de las Guerras Clon y el ascenso del Imperio de su antiguo maestro. Los ejércitos liberadores de la República se convirtieron en ejércitos del Imperio, y dado que ni la Casa Kryze o la Casa Vizsla tenían líder, los mandalorianos no pudieron conseguir la independencia por la que tanto habían luchado. Aunque un mandaloriano era líder del planeta — el virrey Gar Saxon, líder de los Súper Comandos Imperiales —, servía a l Imperio Galáctico.

En los años antes de la batalla de Yavin, sin embargo, el sable oscuro logró llegar a su hogar ancestral. Maul intenta reclutar al joven aprendiz Jedi Ezra Bridger, y una de las amigas de Ezra en la Alianza Rebelde, Sabine Wren, logra recuperar el sable oscuro de la guarida del antiguo Sith. Sabine es una mandaloriana, una chica rebelde de uno de los clans vasallos de la Casa Vizsla. Wren trabaja para los Protectores del Concord Dawn — una antigua facción de mandalorianos descontentos con la ocupación del Imperio — y entrena con el sable oscuro para poder volver a su planeta y usarlo una vez más como un símbolo de la independencia mandaloriana. Aunque su reputación fue manchada por el uso de Pre Vizsla en las Guerras Clon, el legado del sable oscuro como un arma que unificó a Mandalore durante los días de la Antigua República seguía siendo potente.

Sabine utilizaría el sable oscuro para pelear contra el gobierno de Saxon, y al final lo utilizó para derrotar al virrey en combate. Deja a sus amigos en la Rebelión durante un tiempo para unificar a las casas de Mandalore de nuevo y pelear para librar el planeta del control Imperial. Sabine logró su objetivo, pero decidió darle el sable oscuro a un nuevo Mand’alor en vez de quedárselo. Esta vez, no sería un Vizsla quien unificaría a Mandlore, sino un Kryze otra vez: Bo-Katan, la hermana de Sat ine y una antigua aliada (y luego enemiga) de Pre Vizsla en la Guardia de la Muerte.

El sable oscuro ha dejado la posesión de los mandalorianos de nuevo. Ahora está en posesión de fuerzas Imperiales. Imagen : Lucasfilm

No obstante, la independencia de Mandalore no duraría mucho . Durante la Guerra Civil Galáctica, el Imperio realizó una gran purga de mandalorianos, destrozando el pueblo unido y provocando que los supervivientes huyeran al Borde Exterior. El sable oscuro pasó a estar en manos del Imperio, y como revela el final de The Mandalorian, permaneció ahí aún después de que este cayera . Actualmente, el sable oscuro está en manos de Moff Gideon, un antiguo oficial del Imperio. Todavía no está claro cómo llegó ahí y cuál es el estado actual de Mandalore, pero si podemos decir una cosa. Ahora que se ha mostrado que está en posesión del Imperio en The Mandalorian, hay una buena posibilidad de que la serie explore su posible regreso a los mandalorianos cuando empiece la segunda temporada.