Amazon vendió temporalmente una PS5 de 2 TB por 670 euros

Filed to:

Filed to: PS5

La filial de Amazon en Reino Unido ha listado hoy una PS5 de 2 TB por 599,99 libras, el equivalente a 670 euros. El anuncio apareció temporalmente con el nombre “2020 Dummy ASIN Sony PS5 1 2TB”. No tenía imágenes ni detalles, pero hay quien dice que llegó a comprar la consola antes de que fuera retirada.

Advertisement

En cuanto al precio, probablemente no signifique nada. Amazon garantiza un precio de reserva a sus clientes, por lo que puede poner un valor más elevado de lo que cabe esperar a los productos que aún no están en venta para no perder dinero cuando salgan al mercado (el precio final puede bajar, pero nunca subir).

Advertisement

Sin embargo, que la consola tenga una capacidad de almacenamiento de 2 TB llama la atención. Las especificaciones oficiales revelaron que la PS5 vendrá con un SSD personalizado de 825 GB con tasas de transferencia de hasta 5,5 GB/s. El precio de 600 libras que ha aparecido en Amazon UK también podría explicarse por este motivo. La memoria flash es cara, y un modelo con el almacenamiento ampliado a 2 TB podría aumentar significativamente de precio.

Captura de pantalla : u/ChrisRR

Advertisement

Pero la misteriosa PS5 de 2 TB no es lo único que ha aparecido hoy en Amazon. Una búsqueda de “Dummy ASIN PS5” ha revelado también los primeros juegos que se pondrán a la venta para la consola, aunque “revelar” es mucho decir porque solo sabemos que son títulos de 70 libras desarrollados por 2K, Rockstar, Bandai Namco, Bethesda, Konami y Koch Media. Mañana saldremos de dudas.