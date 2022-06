Nothing , la startup detrás de uno de los mejores auriculares inalámbricos , reveló el diseño de su próximo teléfono inteligente, el Phone (1). La compañía, dirigida por el cofundador de OnePlus, Carl Pei, tiene previsto revelar el dispositivo Android en su totalidad en un evento el 12 de julio.



Hasta entonces, tenemos un adelanto para abrir boca. C omo puedes ver en la imagen de arriba, Nothing está haciendo de la transparencia un elemento de diseño exclusivo en su creciente cartera de productos. A través del panel trasero transparente vemos tiras de luz colocadas de una forma que fue ya apareció en l os misteriosos avances del teléfono a principios de este año. Todavía no sabemos el propósito de estas tiras iluminadas , pero suponemos que sirven como indicadores de notificaciones .

También quedan expuestos bajo el panel posterior transparente los tornillos , la marca “Nothing” escrita con pequeños puntos, una gran placa de carga inalámbrica y un logotipo bastante extraño que me recuerda a los caramelos Trolli Cherry Bomber. Mientras que los Nothing Ear (1) tenían un diseño contrastado en blanco y negro , la parte posterior del Nothing Phone (1) es completamente blanca.

Además del diseño, esta imagen revela una configuración de doble cámara en forma de píldora, similar a la del iPhone X. No sabemos mucho sobre esas cámaras, pero podemos asumir que habrá un zoom o una lente ultra gran angular además de una cámara estándar principal. El dispositivo funcionará con Android ( y una interfaz simple llamada Nothing OS ), un procesador Qualcomm Snapdragon (probablemente un chip de rango medio) y carga inalámbrica.

A principios de este año, Nothing publicó un puñado de capturas de pantalla de Nothing OS , mostrando un lenguaje de diseño único con fuentes personalizadas y elementos gráficos exclusivos . Los fondos contienen la fuente futurista punteada que vemos en todos sus productos con tonos monocromáticos.

Nothing ha prometido un smartphone “diseñado para brindar una experiencia rápida, fluida y personalizada ” que “conectará e integrará sin esfuerzo productos Nothing y de otras marcas líderes en el mundo”. El último objetivo es particularmente importante para Nothing, una marca que intenta competir contra Apple con su propio “jardín” de productos que se venderán bajo la marca Nothing o se utilizarán para ayudar a otras compañías a lanzar sus propios dispositivos.

Es una colina empinada , y un resbalón hacia abajo podría poner a Nothing en el mismo camino que Essential, otra startup de Android que tenía un objetivo similar de destilar productos hasta dejarlos en sus formas mínimas. Nothing adquirió los derechos de la marca Essential Phone, aunque Pei dijo a The Verge que la adquisición era para adquirir el nombre, no copiar el producto.

Descubriremos si Nothing se convertirá en algo cuando la compañía revele oficialmente el Nothing (1) el 12 de julio.