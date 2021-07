Las observaciones realizadas con 20 años de diferencia por el telescopio espacial Hubble sugieren que hay vapor de agua presente en la atmósfera de Ganímedes, la luna helada de Júpiter. Los hallazgos hacen de la luna gélida un objetivo aún más intrigante en la búsqueda de vida extraterrestre.



La aparente detección de vapor de agua se produjo después de que los investigadores compararon dos observaciones de Ganímedes en 1998 con otra ronda de observaciones realizadas en 2018. Un análisis determinó que el agua sublimada en la atmósfera sería el culpable ma s probable de una discrepancia encontrada en los datos de 1998. El equipo que realizó las observaciones de 2018 ha publicado sus resultados en Nature Astronomy.

En 1998, el Espectrógrafo de Imágenes del Telescopio Espacial (STIS, según sus siglas en inglés) del Hubble tomó dos imágenes ultravioletas de Ganímedes, que revelaron bandas en la atmósfera de la luna similares a las auroras de la Tierra, lo que significaría que la luna tenía un campo magnético permanente. Hubo ligeras diferencias en las observaciones ultravioleta tomadas por Hubble en ese momento, que se atribuyeron a la presencia de oxígeno atómico en la atmósfera.

Esas observaciones fueron seguidas en 2018 por observaciones ultravioleta de Ganímedes utilizando el Espectrógrafo de Orígenes Cósmicos del Hubble, que buscaban medir la cantidad de oxígeno atómico en la atmósfera y compararla con datos anteriores, tanto de 1998 como de 2010. Pero el nuevo equipo de investigadores encontró casi nada de oxígeno atómico en la atmósfera de Ganímedes, lo que indica que las imágenes ultravioleta anteriores mostraban algo más.



El equipo encontró la respuesta en cómo se distribuyó la aurora de Ganímedes en las dos imágenes de 1998. En el transcurso de un día en Ganímedes, la temperatura de su superficie sube y baja. Cuando es alrededor del mediodía en la luna, la superficie podría calentarse lo suficiente como para liberar moléculas de agua.

Lorenz Roth, autor principal del estudio y astrónomo planetario del KTH Royal Institute of Technology en Suecia, escribió en una publicación reciente del blog “Behind the Paper” para Nature, que “la diferencia en las imágenes está exactamente ahí, donde se esperaría que se encuentre el agua en la atmósfera. Y el vapor de agua tiene un efecto similar al del oxígeno atómico en la señal espectral...” En otras palabras, lo que parecía ser una discrepancia en el oxígeno atómico podría ser vapor de agua que aparece en una imagen pero no en la otra, debido a las áreas de la atmósfera a la que apuntaban.

En un comunicado de la Agencia Espacial Europea, Roth agregó que la próxima misión JUpiter ICy moons Explorer (explorador de las lunas heladas de Júpiter. JUICE, según sus siglas en inglés) podría incorporar el hallazgo reciente en sus investigaciones de Ganímedes y las otras lunas heladas de Júpiter, Europa y Calisto. De hecho, se cree que Europa tiene columnas de agua que salen disparadas de un océano subterráneo, y una nave espacial pudo haber volado a través de una de estas columnas en 1997. El vapor de agua de Ganímedes hace que estos mundos sean aún más intrigantes para los astrobiólogos.