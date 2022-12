We may earn a commission from links on this page.

El 11 de febrero, astrónomos vieron un destello de luz distante que parecía provenir de una fuente tan brillante como un cuatrillón de soles. Alertaron a otros científicos sobre el evento y varios telescopios giraron rápidamente para enfocarse en el destello. Ahora, dos equipos de investigadores han identificado su origen: un agujero negro comiendo en el universo distante.

Los agujeros negros son famosos por su oscuridad; su atracción gravitatoria es tan fuerte que incluso la luz no puede escapar de sus horizontes de sucesos. En este caso, el destello brillante fue causado por la energía con la que el agujero negro consumió su comida, una estrella que había pasado demasiado cerca del voraz objeto compacto. Los detalles de esta fiesta luminosa se han publicado hoy en artículos de Nature y Nature Astronomy.

“Este evento en particular fue 100 veces más potente que el resplandor más potente del estallido de rayos gamma”, dijo Dheeraj Pasham, astrofísico del MIT y autor principal del artículo de Nature Astronomy, en un comunicado de prensa. “Fue algo extraordinario”.



De vez en cuando, una estrella desafortunada queda atrapada en la ineludible gravedad de un agujero negro. El agujero negro giratorio desgarra la estrella hasta que el material es solo un remolino sobrecalentado alrededor del agujero negro. Estas comilonas pueden emitir mucha luz. AT 2022cmc es el evento de disrupción de marea más brillante y distante que se conoce hasta ahora; su origen es un agujero negro supermasivo a unos 8.500 millones de años luz de distancia.

A black hole more than halfway across the Universe spewing out matter at close to the speed of light

Los eventos de di srupción de las mareas son útiles para los astrofísicos; pueden revelar qué tan rápido giran los agujeros negros y la velocidad a la que se alimentan los objetos gigantes. También pueden revelar cómo crecen los agujeros negros supermasivos y dan forma a las galaxias que los esconden.

A veces ( y los astrónomos creen que ahora pueden saber exactamente con qué frecuencia) , el agujero negro arroja chorros de material sobrecalentado al espacio. Los chorros energizados se aceleran casi a la velocidad de la luz y pueden ser muy difíciles de ver a menos que apunten directamente hacia nosotros, que fue el caso de 2022cmc.

Debido a que el chorro del agujero negro apunta a la Tierra, nos parece mucho más brillante de lo que sería de otra manera. Eso ayudó a los dos equipos de investigación a observar la fuente de luz, a pesar de su extraordinaria distancia.

Veintiún telescopios de todo el mundo observaron el chorro en las longitudes de onda de rayos X, radio, óptica y ultravioleta. Es la primera vez que se observa un evento de disrupción de las mareas en chorro en longitudes de onda ópticas, la región del espectro electromagnético que el ojo humano puede ver.

Las emisiones de rayos X fluctuaron drásticamente en el transcurso de las observaciones. Los investigadores sospechan que esto puede deberse a un período en el que el agujero negro acumuló (es decir, recogió) una tonelada de material a su alrededor.



Al comparar la luz de este evento con otros eventos luminosos en el cosmos, los equipos determinaron que un evento de disrupción de las mareas en chorro fue el único culpable posible.

“El universo está verdaderamente lleno de sorpresas y tenemos que estar preparados para cazarlas ”, dijo Igor Andreoni, astrónomo del Instituto Conjunto de Ciencias Espaciales y autor principal del artículo de Nature, en un correo electrónico enviado a Gizmodo . “Desarrollar más herramientas y nuevas tecnologías es sin duda un camino hacia el descubrimiento, pero también la perseverancia y, en realidad, el deseo de emocionarnos con el cielo en cualquier momento, cuando menos lo esperamos”.

Pasham agregó que otros estudios del cielo podrían revelar más disrupciones de las mareas en el futuro, que luego podrían ser examinadas por observatorios espaciales como el Telescopio Webb.

Herramientas como la cámara LSST, que será la cámara digital más grande del mundo cuando esté montada en el observatorio Rubin en Chile, será un recurso notable para obtener imágenes periódicas del cielo nocturno y todos los eventos dinámicos en él.