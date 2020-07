Foto : Shutterstock

Windows 10 ha mejorado mucho con el paso de los años en lo que a b loatware se refiere, pero aún no es perfecto. El sistema operativo a menudo viene con aplicaciones que no necesitas, o no quieres ver en tu inmaculado menú de inicio. Para quitarlas, necesitas una aplicación, y esta es la mejor que cono zco.

Advertisement

La app se llama Bloatbox, y comenzó su andadura como una extensión de Spydish, pero recientemente se ha convertido en aplicación independiente, y en ello radica parte de su encanto. Es pequeña y ni siquiera tienes que tenerla instalada en el equipo. Basta que la ejecutes cuando instales Windows o cuando quieras librarte de bloatware periódicamente. Una vez descomprimes el archivo ejecutable y lo abres lo que ves es una pantalla como esta:

Captura de pantalla : David Murphy

Advertisement

A la izquierda puedes ves las aplicaciones que tienes instaladas, tanto por ti como por Microsoft sin tu permiso. Lo único malo de Bloatbox es que no es especialmente claro a la hora de llamar a las aplicaciones por su nombre, por lo que recomiendo hacer algo de investigación por tu cuenta antes de borrar a lo loco. Además, es bueno recordar que este tipo de borrados a gran escala pueden dejar inmaculado el menú de inicio, pero también causar inestabilidad en el sistema. Hay aplicaciones que Windows simplemente gusta de tener instaladas en el equipo aunque tú no las uses para nada. Desinstalarlas a la fuerza puede tener alguna consecuencia no deseada, así que mejor piensa en hacer un punto de guardado de sistema o incluso una copia de seguridad completa por si acaso.

Captura de pantalla : David Murphy

Advertisement

Una vez estés seguro de qué aplicaciones son las que no quieres solo tienes que añadirlas (irán apareciendo en la columna de la derecha) y pulsar Remove Selected. Más fácil imposible. Bloatbox no es la aplicación con más opciones, pero es una de esas que siempre viene bie n tener a mano.