Si hay una serie que nos hace tener el hype por las nubes es sin duda The Last of Us. Por el momento, HBO apenas nos ha mostrado nada del proyecto, pero gracias a los vídeos y fotos que están filtrando algunos pocos afortunados que han podido estar presentes en los rodajes, podemos ir viendo qué pinta va teniendo la serie.

Desde la cuenta de Twitter @TheLastofUsNews han ido recopilando todos los vídeos del rodaje que han ido compartiendo algunas personas en redes sociales, y hay que reconocer una cosa: Ellie y Joel ( representados por Bella Ramsey y Pedro Pascal) han sido caracterizados a la perfección . Algo similar ocurre con los paisajes solitarios y postapocalípticos del videojuego, que por lo que parece también tendrán su parte de protagonismo en la serie .

De momento, The Last of Us todavía se encuentra en la fase de rodaje y se espera que dure hasta bien entrado 2022. Desde HBO no parecen haber escatimado en gastos y se especula con que podría tener un presupuesto mayor que la última temporada de Juego de Tronos. Por el momento se desconoce cuando se estrenará la serie, aunque ya se sabe que contará con un total de 10 episodios.