Cuando los Outlier Air V3 llegaron a mi mesa suspiré y pensé: ¡Oh no! Otros auriculares gama media. Analizar productos de gama media es especialmente difícil porque no suelen destacar en nada y encima estamos acostumbrados a los gama alta. Entonces los probé y mi review se hizo mucho más fácil.



La razón por la que, de repente, todo se hizo mucho más fácil es porque los Outlier Air V3 son ridículamente buenos para lo que cuestan. No, no exagero. Hablamos de unos auriculares internos con cancelación de ruido y todos los extras que esperas en un producto así por 69 euros (ahora mismo 59 euros en promoción de lanzamiento). Eso es básicamente la mitad de lo que cuestan modelos equivalentes de marcas reconocidas como Sony, Jabra o Sennheiser. Eso por no decir que es un tercio del precio en algunos casos. Por supuesto, esos 69 o 59 euros no están exentos de algunas concesiones, pero no encuentro ninguna de ellas especialmente imperdonable. A continuación repasaremos las luces y sombras de los Outlier Air V3 de la forma más concisa posible para que puedas decidir si son o no tu taza de té.

Creative Outlier Air V3 Creative Outlier Air V3 ¿Qué son? Unos auriculares internos ANC que lo hacen todo bien a muy buen precio Precio 69 euros (59 si te das prisa) Nos gusta Lo cómodos que son. La calidad de sonido y de cancelación de ruido para su precio. La carga inalámbrica. La aplicación que los gestiona. La resistencias al agua No nos gusta El estuche de carga es muy grande. No tienen APTX HD

Ergonomía y batería

Comencemos por el diseño y por uno de sus puntos problemáticos. El estuche de carga es muy grande. Lo bastante grande (78,1 x 46 x 29,6 mm según m is mediciones ) como para que moleste llevarlo en el bolsillo de un pantalón ajustado.



La buena noticia es que el estuche tiene algunas ideas muy interesantes. La primera es que se abre deslizando la cubierta exterior y es básicamente imposible hacerlo accidentalmente por lo que nunca tendrás el problema de que los auriculares se salgan del estuche dentro de la mochila o el bolso. A mi se me perdieron unos Sony estupendos de esa forma, así que es un detalle que agradezco.

Otro detalle que me ha gustado y que no he visto en otros es que el estuche de carga tiene tres indicadores LED de batería, uno por cada auricular y un tercero para el estuche en sí. Hablando de batería, el fabricante cita una autonomía de 10 horas por cada carga y cuarenta horas en total con el estuche. Está muy bien, y está aún mejor cuando descubres que el estuche, aparte de USB-C, integra carga inalámbrica compatible con el estándar Qi.



En cuanto a la ergonomía, Creative puede apuntarse un diez sobre diez aquí, y lo dice el quisquilloso al que todos los auriculares le quedan mal. La forma de los Air V3 es muy parecida a los de los Jabra deportivos (concretamente a los Elite 75t), pero el cuerpo de cada audífono se curva un poco hacia arriba y es más grande. El resultado es un apoyo firme sobre el antitrago de la oreja sin que la parte interna moleste lo más mínimo en el canal auditivo.

Normalmente no suelo llevar puestos los auriculares durante toda la review. Los Outliuer Air V3 han sido una de esas contadas excepciones. De hecho son tan cómodos que los he conectado al PC para la videollamadas de una partida de rol online de cuatro horas y no he experimentado ninguna molestia, algo que sí me pasaba con los Jabra Elite 85t. Para rematar el apartado de ergonomía, los Air V3 son resistentes a las salpicaduras en grado IPX5, por lo que puedes sacarlos a hacer deporte sin problema.



Calidad de sonido, ANC y Super X-Fi

A nivel de sonido, los Air V3 suenan realmente bien. En esta edición (la tercera, como su propio nombre indica), Creative ha integrado nuevos controladores de 6mm fabricados en biocelulosa que ofrecen un sonido equilibrado y con bastante pegada en graves. Obviamente, no es un sonido perfecto, pero creo que es más que bueno para un uso normal de audífonos en el móvil o el PC. Si lo que buscas es un sonido impecable probablemente debas irte a alguno de los modelos de audífono con controlador de 11mm. El más barato que hemos tenido el placer de probar últimamente con drivers de ese tamaño es el Nothing Ear (1), pero cuesta 40 euros más. Los demás modelos con esa tecnología son aún más caros.



En el lado positivo, el sonido puede ajustarse a placer mediante el ecualizador que trae la aplicación Creative (iOS o Android). De hecho, el ecualizador viene con la friolera de 40 preajustes, algunos especialmente diseñados para sacar todo el partido a determinados juegos móviles (Genshin Impact o Fortnite) y otros para juegos de PC como Red Dead Redemption 2, Overwatch, The Witcher 3: Wild Hunt o Doom Eternal. Es un detalle de esos que uno no puede evitar apreciar, sobre todo en unos auriculares tan asequibles.

La mala noticia en el apartado de sonido es que, aunque los V3 ofrecen una sólida conexión Bluetooth 5.2, no son compatibles con el perfil de audio APTX HD, lo que puede ser un problema si escuchas música en alta definición (APTX HD es uno de los protocolos que permite transferir música de 24-bit en alta definición por Bluetooth). Hablamos de archivos de música en OGG o servicios como Tidal. Si lo tuyo es Spotify, los juegos, YouTube, Netflix o similares, este problema simplemente no existe. La cancelación de ruido es otro de los puntos fuertes de los Air V3. Desde la aplicación se pueden elegir tres modos (ANC, sonido ambiente o desactivada) y lo cierto es que aísla razonablemente bien de los ruidos ambientales.



Los Air V3 también tienen soporte a Super X-Fi, la tecnología de sonido posicional virtual que Creative integra en sus mejores auriculares y sistemas de sonido. Si ya has tenido algún producto Creative probablemente sepas como funciona. Te descargas la app de Super X-Fi (iOS o Android) y te sacas unas cuantas fotos de la oreja. El programa entonces ajusta el sonido a la forma de tu pabellón auricular para crear un perfil personal y recrear la sensación de sonido posicional. En equipos de gama alta como la barra de sonido Creative SXFI Carrier, esta tecnología es una absoluta delicia. En los Air V3 también, pero hay un matiz. Para disfrutarla necesitas reproducir archivos locales de audio desde la app de SX-Fi, lo que le quita bastante utilidad si eres de los que escucha música en streaming.

Las llamadas, por cerrar el apartado de audio, se escuchan bien gracias a los cuatro micrófonos integrados. Los V3 no tienen micro interno, lo que significa que los auriculares no detectan cuándo nos los quitamos para detener la reproducción y volverla a activar cuando nos los ponemos.



En cuanto a los controles, son táctiles y dependen de dar uno, dos, tres toques o un toque sostenido en esas superficies redondas enormes y fáciles de encontrar a ciegas que tiene cada audífono. La mejor parte es que podemos configurar lo que hace cada toque a voluntad desde la aplicación. La no tan buena es que hay un ligerísimo retardo entre la pulsación y el auricular ejecutando lo que queremos que haga. Nada grave. Es cuestión de acostumbrarse. Por supuesto, tiene soporte para Siri o Google Assistant en caso de que seas de los que usa frecuentemente asistentes de voz.

En resumen

Si quieres unos buenos auriculares con cancelación de ruido para el PC y/o el móvil pero no quieres pagar más de 100 euros se me ocurren pocas razones para no recomendarte los Creative Outlier Air V3. Fundamentalmente esas razones son que necesites llevar el estuche de carga en un bolsillo ajustado o que no te gusten los auriculares internos.

La ausencia de APTX ni la cuento porque entiendo que si eres un audiófilo apuntas a auriculares de diadema mucho más caros y con un sonido mucho más limpio. Para el resto de los mortales que solo queremos escuchar Spotify con buena calidad en el tren camino a casa y luego echar unos vicios al Overwatch, los Outlier Air V3 ofrecen un sonido sólido, una ergonomía maravillosa y todas las funciones que puedas desear a precio de auténtica ganga.