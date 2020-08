Cuando veas cómo se hicieron los sonidos de zombi del Last Of Us 2 vas a dejar de tenerles miedo

The Last Of Us Part II

Filed to: The Last Of Us Part II

Gif : Soundworks

Una de las mejores cosas de The Last of Us: Part II es todo el contenido que han ido publicando los desarrolladores y artistas que trabajaron en el juego. Hace unas semanas, le dimos un repaso al bellísimo arte conceptual del juego y ahora hacemos lo propio con el diseño de sonido , que no tiene desperdicio.

Advertisement

En este vídeo de SoundWorks Collection, el diseñador de sonido de Naughty Dog, Beau Anthony Jimenez, revela cómo se crearon algunos efectos sonoros del Last of Us 2, entre ellos las respiraciones, los jadeos y los quejidos que tuvieron que grabar de mil formas distintas para que cuadraran con variables como el ritmo cardiaco del personaje, su expresión facial , el contexto de la escena, etc.

La cuestión es que no hay un hongo que convierta a los seres humanos en zombis (por ahora... 2020 podría sorprendernos), así que Jimenez tuvo que ponerse creativo para los monstruos. Aparte de chasquidos con la boca y jueguecitos con saliva, los sonidos que hacen los zombis del juego vienen básicamente de una naranja siendo exprimida , un fuelle cubierto de algún tipo de papilla, un chaleco salvavidas inflándose y cubitos de hielo derritiéndose en el fuego . V isto así, es difícil tomarse en serio a esos monstruos:

Si esto te hace preguntarte cómo se hicieron los sonidos del primer juego, SoundWorks hizo el mismo vídeo hace cuatro años: