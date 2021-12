HBO Max y su gran empresa matriz, WarnerMedia, han decidido presumir de catálogo y dejarnos con los dientes largos con un nuevo vídeo de todo lo que podremos ver en su plataforma de streaming en este próximo 2022. Y creo que tenemos que reconocer que la cosa promete.



En el vídeo de HBO Max tenemos viejos conocidos como Westworld (que ya va por su cuarta temporada), esperadas secuelas como Euphoria

o el desembargo de algunos spin-off como La casa del Dragón, que tendrán la difícil labor de llenar el vacío de sus predecesores .

Hay muchas ganas también de ver algunas de las apuestas más peculiares de HBO, como la atrevida serie Winning Time: The Rise of the Lakers Dynasty, del guionista Adam McKay ( creador de la aclamada serie Succession); o The White House Plumbers, una miniserie sobre la caída de Nixon con un reparto lleno de estrellas, como Woody Harrelson (True Detective), Justin Theroux (The Leftovers) o Lena Headey (Juego de Tronos).



Si a estos lanzamientos le sumamos que en 2022 llegarán a la plataforma películas como Dune o Matrix: Resurrections, se va a quedar un catálogo bastante interesante.