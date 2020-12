Imagen : Marvel Studios.

Hasta ahora se han estrenado 23 películas del universo cinematográfico de Marvel, y se vienen muchas más, al igual que nuevas series. Si no recuerdas qué ha pasado con este o aquel personaje, Disney Plus tiene la solución: Legends.

Marvel Studios: Legends es una nueva serie de cortometrajes que servirá para “refrescar” la memoria acerca de lo que ha sucedido con un personaje en concreto en el universo de películas (y series), también conocido como MCU, hasta ahora. Los dos primeros cortos se centrarán en Wanda Maximoff (Scarlet Witch) y Visión, y llegarán justo a tiempo para el estreno de la serie WandaVision.

Y es que aunque probablemente, si eres fan del MCU, has visto casi todas las películas al menos 2 veces (y algunas más), quizás han pasado tantos años desde que viste Avengers: Age of Ultron que no recuerdas exactamente de dónde salió Wanda, o cómo hicieron a Visión, por ejemplo. Estos cortos nos pondrán al día para los acontecimientos de la serie, y en el futuro, Disney+ estrenará más “Legends” para otros personajes, aunque no han anunciado la fecha. Quizás Falcon y Bucky tendrán los suyos propios para el momento en el que debute su serie, en marzo de 2021.

Los primeros cortos de Marvel Studios: Legends sobre Wanda y Vision llegarán el 8 de enero de 2021, y la nueva serie WandaVision se estrenará el 15 de enero. Mientras tanto, tienes tiempo suficiente para volver a ver algunas de las películas del MCU en esta temporada de fiestas. [vía io9]