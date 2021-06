El informe encargado a inteligencia descarta que esos ovnis sean aviones secretos estadounidenses

Imagen : U.S. Navy

Decía el astronauta Chris Hadfield: “ver algo en el cielo que no entiendes y concluir inmediatamente que es vida inteligente de otro sistema solar es el colmo de la estupidez”. Pero el informe de inteligencia que será presentado al Congreso de Estados Unidos a final de mes no confirma ni desmiente que esos ovnis capturados en vídeo por pilotos de la Marina sean extraterrestres, como adelanta el New York Times, echando leña al fuego de los que quieren creer.



En el New York Times:

Los funcionarios de inteligencia estadounidenses no han encontrado evidencias de que los fenómenos aéreos presenciados por pilotos de la Marina en los últimos años sean naves espaciales extraterrestres, pero aún no pueden explicar los movimientos inusuales que han desconcertado a los científicos y al ejército, según altos funcionarios de la administración informados de los hallazgos de un informe gubernamental muy esperado. El informe determina que la gran mayoría de los más de 120 incidentes ocurridos en las últimas dos décadas no tienen origen en ninguna fuerza del ejército estadounidense ni en ninguna otra tecnología avanzada del gobierno estadounidense, dijeron los funcionarios. Esa determinación parecería eliminar la posibilidad de que los pilotos de la Marina que reportaron haber visto naves inexplicables pudieran haber encontrado programas que el gobierno pretendía mantener en secreto. Pero ese es el único hallazgo concluyente en el informe de inteligencia clasificado, dijeron los funcionarios. Y aunque una versión no clasificada, que se espera sea entregada al Congreso el 25 de junio, presentará algunas otras conclusiones firmes, los altos funcionarios informados de los hallazgos de inteligencia admitieron que la propia ambigüedad de los hallazgos significaba que el gobierno no puede descartar definitivamente las teorías de que el fenómeno observado por pilotos militares podría ser una nave espacial extraterrestre.

En resumen, se sabe que los objetos de los vídeos no eran aviones hipersónicos de DARPA, pero no se sabe qué eran en realidad. ¿Aviones secretos de otros países? ¿Naves extraterrestres? Todas las posibilidades siguen abiertas y, aunque el informe desclasificado podría aclarar algo más, los altos funcionarios consultados por el New York Times admiten que la presencia de partes censuradas hará poco por terminar con las especulaciones de que el gobierno está ocultando pruebas de la presencia de vida inteligente de otros planetas.

El propio expresidente Barack Obama contribuyó a mantener vivas esas especulaciones con una intrigante declaración en el show de James Corden. “Lo que es cierto, y de hecho lo digo en serio —dijo Obama—, es que hay imágenes y registros de objetos en el cielo que no sabemos exactamente qué son”.

El informe de inteligencia analiza más de 120 incidentes registrados principalmente por la Marina de Estados Unidos , pero también por ejércitos de otros países . Un alto funcionario consultado por el New York Times cree que algunos de estos “ fenómenos aéreos” pueden estar relacionados con tecnología experimental de una potencia rival, “muy probablemente Rusia o China”.

El oficial estadounidense explicó que existe la preocupación de que militares rusos o chinos puedan estar experimentando con tecnología hipersónica. Tanto Rusia como China han estado invirtiendo en misiles hipersónicos que podrían evadir l as defensas antimisiles de Estados Unidos, y todas las potencias militares tienen planes para desarrollar aviones hipersónicos. Pero de nuevo, el informe de inteligencia no confirma ni descarta esta posibilidad.