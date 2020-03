El nuevo hiperauto eléctrico de Pininfarina tiene 1.900 caballos y cuesta casi 3 millones de dólares

Filed to:

Imagen : Pininfarina.

Pininfarina acaba de presentar su nuevo automóvil eléctrico. Se trata de una versión especial del Battista del año pasado, esta vez aún más exclusivo y, por supuesto, costoso. Y es que el nuevo Pininfarina Battista Anniversario tiene un precio de nada menos que 2,6 millones de euros, o unos 2,9 millones de dólares al cambio.

El Anniversario mantiene la mayoría de características que su antecesor, la versión original del Battista que fue presentada en 2019. Eso un incluye un sistema de cuatro motores eléctricos con una increíble potencia de 1.900 CV, lo que le permite acelerar de 0 a 100 kilómetros por hora en poco menos de dos segundos, según el fabricante, y de 0 a 300 kilómetros por hora en apenas 12 segundos, con una velocidad máxima de 350 kilómetros por hora.

Imagen : Pininfarina.

Las diferencias entre el Battista original y el Anniversario se encuentran en el diseño y la aerodinámica. El nuevo modelo tiene lo que Pininfarina llama el “paquete Furiosa”, que incluye un alerón trasero enorme y más partes de fibra de carbono que lo hacen más aerodinámico, según el fabricante. También han reducido el precio del hiperauto en casi 10 kilos y tiene ruedas más grandes, pasando de las 20" a las 21". Por último, en cuanto a la autonomía, cuenta con un rango de 500 kilómetros entre cargas.

El nuevo Pininfarina Battista Anniversario no solo será muy costoso, sino también muy exclusivo. De hecho, aunque te sobren unos 3 millones de dólares y te sientas tentado de comprar esta bestia eléctrica, es posible que no puedas hacerlo, dado que Pininfarina solo fabricará y venderá cinco unidades. Sin embargo, quizás aún podrías hacerte con una de las 147 unidades del Battista original que salen a la venta a finales de este año y es más “barato”, con un precio de apenas unos 2 millones de dólares al cambio. [Pininfarina vía Car and Driver]

Imagen : Pininfarina.

