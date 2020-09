Foto : Joanna Nelius / Gizmodo

Me gustan muchas cosas de las computadoras portátiles de Lenovo. Están bien diseñada s . Tienen un precio razonable para las especificaciones. Son bastante fiables. He probado muchas ya y he t en ido varias a lo largo de los años, y parece que cada nuevo modelo mejora el anterior. Todo eso definitivamente aplica al Yoga Slim 7 .

Advertisement

El Lenovo Yoga Slim 7 (equivalente al IdeaPad Slim 7 en Estados Unidos) t oma algunas de las mejores características de otras computadoras portátiles de su clase y las empaqueta en un pequeño chasis con una pantalla de 14 pulgadas que parece más grande de lo que realmente es. ¿Necesitas poder de procesamiento? ¡ Bam! lo tienes. ¿Necesitas una pantalla brillante? Esta tiene cerca de 400 nits. ¿Necesitas una batería de larga duración porque te pasas el día viajando ? Eso también lo tienes. Es difícil encontrar algo negativo que decir sobre est e laptop.



Lenovo tiene varios modelos Yoga Slim 7 diferentes: hay uno con procesador Intel Core i7-1065G7, que es la misma CPU que la d el Microsoft SurfaceBook 3 que probé recientemente. Este es el que se puede encontrar en los EE UU e n este momento. El tro está agotado , pero comienza en $ 900 y viene con un procesador AMD Ryzen 7 4700U. Finalmente, hay uno disponible en Europa que es el que AMD sumini stró para esta prueba y que viene con un procesador AMD Ryzen 7 4800U un poco más rápido.

Advertisement

El modelo Intel viene con una GPU integrada Nvidia GeForce MX350, mientras que los modelos AMD se basan en sus propia s gráfica s Radeon integrada s. No es tan potente como el MX350, pero no lo considero una gran desventaja. Todo lo demás se puede configurar con las mismas especificaciones. (Nota: el sitio web de Lenovo dice que este modelo viene con 8 GB de RAM, pero el modelo que recibimos tiene 16 GB, que es la cantidad máxima de RAM en el modelo Intel).

Además, tenga en cuenta que el modelo Intel comienza en $ 1,050 mientras que los modelos AMD deberían comenzar en $ 900. Cada modelo viene con características como un sistema de altavoces Dolby Atmos, una Smart IR Cam que detecta cuando te alejas de la computadora portátil y la bloquea, y una amplia variedad de puertos que incluyen USB, USB-C, HDMI, micro SD y un conector para auriculares. El teclado carece de pad numérico, y yo soy una fanática del teclado numérico, pero honestamente me olvidé rápido de que faltaba en este equipo . Las teclas están espaciadas de la manera correcta, lo que no me hace sentir como si estuviera extendiendo demasiado mis cortos dedos para alc anzar la fila de teclas numéricas. Aquellos con manos más grandes o dedos más largos pueden sentirse un poco apr etados al escribir en esta computadora portátil, pero tiene el tamaño adecuado para manos pequeñas.

Advertisement

Lenovo Yoga Slim 7 (IdeaPad Slim 7 en EEUU) Lenovo Yoga Slim 7 (IdeaPad Slim 7 en EEUU) ¿Qué es? Uno de los nuevos laptop de Lenovo con procesadores AMD Ryzen. Precio A partir de 900 dólares / euros Nos gusta El rendimiento, la batería, el diseño, el chasis y los marcos delgados. No nos gusta No tiene webcam.

So lo el rendimiento y la duración de la batería ( además de un precio muy económico) hacen que el modelo AMD sea la mejor opción. En comparación con otros modelos basados ​​en Intel que hemos probado recientemente, el AMD Ryzen 7 4800U solo se queda atrás en las velocidades de procesamiento de un solo núcleo. Con una puntuación Geekbench 4 de 4937, es más rápido que el Intel Core i5-10210U en el Lenovo Yoga C740 por aproximadamente 200 puntos, pero más lento que el Intel Core i7-1065G7 en el Samsung Galaxy Book Flex en la misma proporción . L a puntuación de múltiples núcleos se la lleva de calle.

Advertisement

Para una computadora portátil tan pequeña , esta cosa tiene una sorprendente cantidad de potencia de procesamiento en reproducción de imágenes y transcodificación de video gracias a la Ryzen 7 4800U, una APU de 8 núcleos y 16 hilos con una frecuencia máxima de 4.2 Ghz. Eso es casi equivalente al procesador de escritorio Ryzen 7 2700X que es el que tiene mi PC para juegos en este momento. El Yoga Slim 7 fue capaz de renderizar una imagen 3D en aproximadamente 9,5 minutos y es marca está más cerca de los 9 minutos cuando se usa la GPU . Eso es solo 60 segundos más lento que el costoso Intel Core i7-10875H que lleva el Razer Blade Pro 17 que probamos recientemente, lo cual no está nada mal.

Advertisement

Civilization VI no estaba a la altura, con un promedio de 12,2 ms para renderizar un cuadro en comparación con los 7 u 8 ms que suelen obtener la mayoría de los procesadores Intel de décima generación, pero aún puede ejecutar el juego bastante bien. Sin embargo, debido a los gráficos integrados, no intente jugar juegos que dependier an de la GPU en lugar de la CPU. Probé con Overwatch a 1080p en ultra y llegué a jugar a 37 cuadros por segundo. Si baj as la resolución a 720p, la velocidad de fotogramas aumenta y hay muchos juegos que consumen menos recursos y que debería manejar bien. Para ser justos, este procesador (y portátil) no está diseñado para juegos, especialmente títulos d e l tipo AAA de gama alta.

Los procesadores Tige r Lake de 11ª generació n de Intel están a la vuelta de la esquina y podrían establecer un nuevo estándar para gráficos integrados en procesadores móviles. Si llega esa revolución AMD tendrá que ponerse al día de nuevo, pero de momento las gráficas integradas son lo que son .Para todo lo demás que no sean juegos triple A comp raría este laptop en este mismo segundo y elegiría el modelo AMD sobre Intel sin dudarlo.

Advertisement

Photo : Joanna Nelius/Gizmodo Photo : Joanna Nelius/Gizmodo Photo : Joanna Nelius/Gizmodo Photo : Joanna Nelius/Gizmodo Advertisement You can skip ad after 1 second You can go to the next slide after 1 second Continue Photo : Joanna Nelius/Gizmodo 1 / 5

Si bien el procesador es la característica más destacada de esta computadora portátil, la duración de la batería no se queda atrás. De hecho e s absolutamente increíble: 17,5 horas sobre el papel . ¡ 17,5! Lo más cerca que hemos estado de eso recientemente fue con el Pixelbook Go ( 15 horas) . En comparación, la versión de Intel IdeaPad Slim 7 solo tiene una duración máxima de batería de 14 horas, según Lenovo. La batería del Slim 7 también se carga ridículamente rápido. Pasa r de mu erto al 100% tomó menos de una hora.

Advertisement

Claro, la Pixelbook Go es más barata que esta computadora portátil. Es alrededor de $ 250 más barata, pero no puedes instalar programas o aplicaciones en una Chromebook como pued es hacerlo con Windows 10. P ara aquellos de vosotros que necesitan aplicaciones de Microsoft 365 como Word o Excel, o Aplicaciones de Adobe como Photoshop o InDesign para su trabajo, ChromeOS no sirve.

Para profesionales que trabajan, estudiantes universitarios y cualquier otra persona que necesite una computadora portátil ultraligera, delgada y potente , el Yoga Slim 7 de Lenovo es una de las mejores computadoras portátiles que puedes comprar. S i estás mirando esa etiqueta de precio de $ 900 y pensando: “Ojalá fuera más barato”, siempre puedes esperar a que el precio baje un poco cuando salgan los modelos de Lenovo con el procesador de 11a generación de Intel. Esta es una computadora portátil demasiado buena para dejarla fuera de tu radar.

Advertisement

En resumen