Si de algo se han dado cuenta últimamente las productoras audiovisuales es que en las adaptaciones de videojuegos tienen un verdadero filón. Uncharted, The Last of Us o BioShock son solo algunos de los juegos triple A que ya han pasado por el aro, y por eso parecía solo cuestión de tiempo que le llegase también el turno a Aloy, la carismática protagonista de Horizon Zero Dawn.

Durante el día de ayer, Deadline desvelaba que The Umbrella Academy tendría una cuarta (y última) temporada, que correría a cargo de Steve Blackman. Y fue entonces cuando llegó el bombazo: el propio Blackman había comenzado a trabajar ya en una adaptación de Horizon Zero Dawn para Netflix. Blackman, por cierto, es el que está llevando a cabo también la adaptación de BioShock para la popular plataforma de vídeo.

“Horizon Zero Dawn es un juego excepcionalmente bien diseñado con personajes maravillosos que no se ven a menudo en el mundo de los videojuegos. Guerrilla Games ha creado un mundo increíblemente fresco y exuberante de hombres y máquinas que se encuentran en rumbo de colisión con el olvido”, explicaba Blackman.

Existen muchas dudas sobre si el proyecto será una adaptación literal (pero expandida) de los juegos, como está ocurriendo con la serie de The Last of Us o si por el contrario solo cogerán algunos elementos de la particular ambientación del videojuego y crearán historias y personajes completamente nuevos. Probablemente se acerque más a lo primero , puesto que Blackman ha confirmado que Aloy será la protagonista de la adaptación: “Aloy será un personaje principal en nuestra historia”.

Por último, Blackman adelantó que la adaptación del videojuego será una serie, no una película, pero todavía nos quedan varias incógnitas por responder del proyecto. ¿Quién hará de Aloy? ¿Cuándo está previsto que se estrene la serie ? Afortunadamente, tendremos unas cuántas adaptaciones más de videojuegos listas para amenizarnos la espera.