La familia Hargreeve regresará, una vez más, para contar el final de su historia: Netflix ha renovado The Umbrella Academy para su cuarta temporada, la cual pondrá final a la serie.

The Umbrella Academy es una adaptación del cómic homónimo escrito por Gerard Way y dibujado por Gabriel Bá. La serie estrenó su primera temporada en Netflix a comienzos de 2019, y desde entonces se ha convertido en una de las producciones más interesantes, originales y sobre todo divertidas en materia de superhéroes. Y eso se debe en gran parte a que los hermanos Hargreeve no tienen nada de superhéroes, aunque a veces lo intentan.

Sin entrar en muchos detalles para aquellos que aún no están al día con la serie, al final de la temporada 3 Luther, Diego, Allison, Klaus, Viktor y Cinco pierden sus poderes, tras aparentemente haber “salvado” el mundo un a vez más, por tercera vez, después de que ellos mismos estaban involucrados en eso que amenazaba al planeta. Ahora, en la cuarta temporada, veremos el final definitivo de esta historia, la cual ya se distanció en muchos sentidos de los cómics en los que se basa.

Pero tendremos que esperar. Netflix aún no ha anunciado la fecha de estreno de la temporada final, ni cuándo comenzará su producción.