Un nuevo clip de la futura serie de Marvel Studios y Disney+, Moon Knight, nos sirve cómo recordatorio de que esta serie servirá para traer el miedo al mundo de los superhéroes. Esta breve pero escalofriante escena juega con el pánico a la oscuridad cuando vemos a Steven Grant (Oscar Isaac) ser perseguido por una figura alta y amenazadora.

Las luces comienzan a parpadear e iluminan el camino hacia el pobre Steven, que se encuentra en el ascensor tratando de escapar del amenazador monstruo que le acecha. Ese “monstruo” que mira en la oscuridad es la deidad egipcia Khonshu, que jugará un papel importante en el origen de los poderes de Grant.

Como nos recuerda Disney+, Steven Grant es un educado empleado de una tienda de souvenirs, que sufre desmayos y tiene recuerdos de otra vida. Steven descubre que tiene un trastorno de identidad disociativo y que comparte cuerpo con el mercenario Marc Spector. A medida que los enemigos de Steven/Marc se acercan, deberán navegar por sus complejas identidades mientras se sumergen en un misterio mortal que involucra a los poderosos dioses de Egipto.

La serie también está protagonizada por Ethan Hawke y May Calamawy, y los episodios estarán dirigidos por Mohamed Diab, Justin Benson y Aaron Moorhead.

Moon Knight es el siguiente proyecto en los planes del MCU para 2022. Le seguirán los estrenos en cines de Doctor Strange in the Multiverse of Madness, Thor: Love and Thunder y Black Panther: Wakanda Forever, así como las series de Disney+ She-Hulk, Ms. Marvel y Secret Invasion, además de los especiales de Werewolf by Night ( para Halloween), que estará dirigido por Michael Giacchino y The Guardians of the Galaxy Holiday Special.

En cuanto a Moon Knight, ya no queda para su estreno, que está previsto para el próximo 30 de marzo en Disney+.