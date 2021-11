El director de cine Ridley Scott no debe andar muy contento últimamente a juzgar por sus quejas. Si hace una semana proyectaba su disgusto contra las películas de superhéroes, ahora le ha tocado el turno a los millenn ials, a los que culpa del estrepitoso fracaso en taquilla de El último duelo, su última película.

Durante una entrevista en el podcast WTF de Marc Maron, Scott no dudó en achacar el mal desempeño en taquilla de su película (27 millones de dólares recaudados tras haberse gastado 100 millones en producirla) al público millenial. “ Creo que todo se reduce a que lo que tenemos hoy son las audiencias que se criaron con los malditos teléfonos móviles. Los millennial s nunca quieren que les enseñen nada a menos que sea a través de un teléfono móvil”, argumentaba Scott.

Para el director este ha sido el único problema de la película, ya que quedó muy contento con el “estupendo trabajo de promoción de Disney” y no dudó en calificarla como “una de sus mejores películas”.

Pero a pesar de que, en general, la película ha tenido buena acogida entre los críticos, Ridley Scott tampoco pareció querer hacer nada de autocrítica por el fracaso en taquilla de El último duelo: “ No puedes ganar todo el tiempo. Nunca me he arrepentido de nada de ninguna de las películas que he hecho. Nada” . Bueno, querido Ridley, quizás debas echar un ojo a tus dos últimas películas de Alien, a lo mejor sí que hay alguna cosa de la que arrepentirse.

[Vía: Cinemanía]