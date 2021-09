By

Como si fuese un videojuego de Tomb Raider pero sin las pintorescas vistas de una antigua civilización de fondo , un par de YouTubers se encontraron en una habitación que había estado cerrada con llave durante casi 20 años. Pero en medio de toda esa suciedad, encontraron un verdadero tesoro en forma de videojuegos, muchos de ellos todavía precintados. Entre ellos había títulos de todo tipo, desde hits como The Legend of Zelda: The Wind Waker hasta rarezas como la edición limitada de Resident Evil 4 que venía con su propio mando motosierra.

Aimee y Korbin, que prefieren no compartir sus apellidos, son el dúo detrás del canal de YouTube Cheap Finds Gold Mines, en el que generalmente muestran sus habilidades para revender cosas de segunda mano. Hay que reconocer que en este caso les avisaron de que la casa a la que iban era “un poco desagradable”, pero la pareja ni se imaginaba lo que se iban a encontrar ahí. Explorando al más puro estilo Nathan Drake, fueron encontrando todo tipo de videojuegos, coleccionables y cintas VHS. Hasta el momento ya han lanzado tres videos sobre la experiencia.

Su segundo video (que puedes ver justo encima) , no es para gente sensible . La casa no tiene ni un centímetro de espacio transitable, ya que todo está repleto de escombros y cajas de cartón podridas e infestadas de cucarachas. Los dos YouTubers se dieron rápidamente cuenta de que llegar a aquella casa sin guantes y con pantalones cortos había sido una mala idea .

“Una vez que llegamos allí y vimos la calidad de lo que había , no iba a ir a casa a cambiarme”, dijo Korbin.

Había otros juegos esparcidos por la casa entre las cucarachas y los restos descompuestos del techo , pero la pareja solo estaba interesada en sus hallazgos que tenían todavía el precinto puesto , por lo que probablemente tiraron cientos de juegos ya abiertos. Hicieron algunas excepciones con títulos como el Tomba de PS1 o el terrible port de PlayStation 3 de Bayonetta. En cualquier caso, Aimee señala que puede lidiar con “un poco de caca de ratón” si eso supone adquirir buenos juegos.

Eso sí, seguro que a la pareja le compensó los inconvenientes después de desenterrar centenares de juegos de PlayStation 2, Xbox 360 y Nintendo GameCube, además de montones de revistas de videojuegos .

Los YouTubers confirmaron a nuestros compañeros de Kotaku que el valor total de la colección de juegos recién descubierta era de unos 100.000 dólares , de los cuales Cheap Finds Gold Mines se llevó a casa unos 20.000 después de dividir los hallazgos con otros ocho revendedores.

Al final del segundo video, una mujer llamada Stephanie dio algo de contexto sobre la casa y ayudó a explicar el por qué de ese contenido . La casa pertenecía a su tío y había sido la casa de la familia desde 1965. Cuando su tío se puso enfermo en 2019, ella le ayudó con la mudanza .

“Hemos estado limpiando la casa de mi tío durante esto s últimos días”, explicó Stephanie. “Solo estamos tratando de sacar sus tesoros ”.

Korbin le dijo a Kotaku que la casa iba a ser demolida y todo lo que había dentro iba a acabar en la basura . En el tercer ví deo, Aimee señala que el expropietario se quedó traumatizado después de perder a un ser querido y terminó guardando todo lo que tenía valor para él , que resultó ser esta cantidad ingente de videojuegos.