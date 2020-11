Filed to:

Filed to: rata

Imagen : The University of Utah

Con el aspecto de un cruce entre un hurón, una mofeta y un puercoespín, la rata con cresta africana puede ser adorable, pero tiene un golpe venenoso. Una nueva investigación explica la forma notable en que estos mamíferos adquieren su toxina y cómo estas ratas, que alguna vez se pensó que eran solitarias, tienden a tener relaciones monógamas e incluso unidades familiares.



Advertisement

Son lindas, sin duda, pero no querrás acurrucarte con una de estas cosas. La rata con cresta africana (Lophiomys imhausi) cubre su pelaje con una toxina mortal. Este veneno no es una broma, ya que solo unos pocos miligramos pueden poner de rodillas a un elefante e incluso matar a un humano, según un artículo de la Universidad de Utah.



Que la rata con cresta sea peligrosa no debería ser una sorpresa, dada su apariencia audaz, similar a una mofeta, una advertencia a los posibles depredadores para que retrocedan. Cuando estas ratas sienten una amenaza, los pelos de su espalda se erigen para formar una cresta prominente, de ahí su nombre. Esta postura permite que el animal del tamaño de un conejo intimide aún más a sus enemigos.



Advertisement

Imagen : The University of Utah

Estamos aprendiendo más sobre estas raras criaturas gracias a una nueva investigación publicada en el Journal of Mammalogy. La bióloga Sara Weinstein de la Universidad de Utah, junto con sus colegas de los Museos Nacionales de Kenia y el Instituto Smithsonian de Biología de la Conservación, descubrieron nueva evidencia que afirma el método utilizado por estos animales para obtener el veneno, lo que hacen extrayéndolo del árbol de flechas venenosas. La nueva investigación también arrojó algunos hallazgos inesperados sobre sus comportamientos. La rata con cresta no es un animal solitario, como se presume; parecen ser monógamos e incluso orientados a la familia, formando pequeñas unidades con su descendencia.



Advertisement

Un artículo de investigación de 2011 anunció algo que la gente de Kenia sabía desde hace mucho tiempo: estas ratas son venenosas. El estudio afirmó que las ratas con cresta adquieren sus toxinas del árbol de flechas venenosas (Acokanthera schimperi), que los humanos usan tradicionalmente para obtener toxinas para flechas con puntas venenosas. Estas plantas contienen cardenólidos, compuestos tóxicos similares a los que se encuentran en las mariposas monarca y los sapos de caña. Las mariposas monarca, que son venenosas, adquieren cardenólidos al ingerir algodoncillo, mientras que los sapos de caña venenosos tienen glándulas especiales que producen el químico. La rata con cresta se parece más a la mariposa monarca en el sentido de que debe obtener el veneno externamente. Para volverse tóxicas de repente, las ratas mastican la corteza del árbol de la flecha venenosa y luego lamen el químico mortal en sus pelos especializados.



Una deficiencia importante del artículo de 2011 es que el comportamiento de secuestro de veneno se limitó al estudio de un individuo. Para la nueva investigación, los científicos buscaron aprender más, confiando en las cámaras trampa y analizando y observando las criaturas capturadas.



Advertisement

El equipo instaló 35 cámaras trampa en el centro de Kenia, que monitorearon ratas que deambulaban libremente de marzo a septiembre de 2018. Las cámaras lucharon por detectar sus movimientos, ya que las ratas con cresta se mueven lentamente por su entorno. En el futuro, “el mapeo de su rango y preferencias de hábitat requerirá estudios cuidadosamente diseñados y específicos”, escribieron los autores en su artículo.

Imagen de la cámara trampa que muestra una rata con cresta solitaria. Imagen : S. B. Weinstein et al., 2020/Journal of Mammalogy

Advertisement

Más interesante aún, los investigadores lograron capturar a 25 individuos. Este fue un número extraordinario, dado lo raras que son estas criaturas, pero también porque son excepcionalmente difíciles de atrapar. El uso de alimentos aromáticos como pescado y mantequill a de maní finalmente las atrajo.



Con acceso de cerca a los animales, los investigadores determinaron su sexo y peso, recolectaron muestras de heces, tejido y cabello, y colocaron etiquetas en sus orejas (los científicos usaron guantes de cuero para evitar el contacto con el veneno). La mayoría de las ratas capturadas fueron devueltas a la naturaleza, y los métodos utilizados estaban de acuerdo con las directrices de la Sociedad Estadounidense de Mammalogistas sobre el tratamiento ético de los sujetos de investigación.



Advertisement

Se llevaron diez ratas a una estación de investigación cercana. Y por estación de investigación, estamos hablando de un establo de vacas abandonado. Dentro de esta instalación improvisada, los investigadores hicieron todo lo posible para simular el hábitat natural de las ratas en las cavidades de los árboles mediante la construcción de puestos equipados con pequeñas escaleras y cajas nido. Usando cámaras, el equipo reunió 447 horas de monitoreo diurnas y 525 nocturnas, durante las cuales documentaron muchos de sus comportamientos.



“Son herbívoros, esencialmente vaquitas con forma de rata”, explicó Weinstein en el artículo de la Universidad de Utah. “Pasan mucho tiempo comiendo, pero también las vemos caminar, aparearse, acicalarse, trepar por las paredes, dormir en la caja nido”.

Advertisement

Los animales mostraron muchos comportamientos sociales durante su tiempo en cautiverio. Imagen : S. B. Weinstein et al., 2020/Journal of Mammalogy

Los animales fueron monitoreados como individuos, parejas y grupos. Una de las observaciones más reveladoras se produjo cuando una hembra se emparejó con un macho capturado en el mismo sitio. Las ratas con cresta africana, como sugiere la nueva investigación, son monógamas.



Advertisement

“Pusimos a estas dos ratas juntas en el recinto y empezaron a ronronear y acicalarse entre sí”, dijo Weinstein. “Lo cual fue una gran sorpresa, ya que todos con los que hablamos pensaron que eran solitarias. Me di cuenta de que teníamos la oportunidad de estudiar sus interacciones sociales”.



Curiosamente, los jóvenes grandes fueron capturados en lugares habitados por parejas adultas. Esto sugiere que permanecen con sus padres durante un período prolongado. Otras observaciones en el establo de las vacas, perdón, la estación de investigación, mostraron que a las ratas emparejadas les gustaba pasar el tiempo juntas, y a menudo se seguían unas a otras.



Advertisement

Los investigadores también presentaron a los animales ramas del árbol venenoso. La mayoría de las veces no se les podía molestar, pero 10 individuos se tomaron el tiempo para masticar las ramas, salpicar la papilla alrededor de la boca con saliva y luego lamer sus cabellos especializados. Como señala el documento, “masticar A. schimperi y la exposición a cardenólidos no tuvo ningún efecto sobre la alimentación, el movimiento o la actividad total”. La rata con cresta, al parecer, ha desarrollado tolerancia al veneno. El hecho de que los animales no aprovecharan inmediatamente la oportunidad de secuestrar veneno de las ramas es una posible indicación de que la toxina permanece en sus pelos durante un largo período de tiempo, lo que se conoce por el uso de veneno en las puntas de flecha.



De cara al futuro, a los investigadores les gustaría aprender más sobre sus comportamientos y el tamaño de la población. La UICN actualmente enumera las especies como las de menor preocupación, pero al equipo le gustaría aprender más solo para estar seguro. Como señala la UICN, se necesitan acciones de conservación para mantener el estado actual de las ratas. Además, al equipo le gustaría concienciar al público acerca de esta extraordinaria criatura. Por mi parte, ciertamente me gustaría aprender más sobre estos pequeños bichos raros amenazantes. [Video credit: Sara B. Weinstein (2020). The Smithsonian Institution.]