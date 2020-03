Este exoesqueleto que parece cyberpunk ha sido diseñado para que sea más fácil correr

Filed to:

Correr es una de las formas de ejercicio más asequibles, pero también es uno del que la gente se queja mucho, y tienen buenos motivos. Es un deporte de alto impacto que puede ser duro para el cuerpo. Por esto, ingenieros de la Universidad Stanford han desarrollado un exoesqueleto que se puede poner en el tobillo para ayudarte a correr mas fácilmente, según un estudio publicado en Science Robotics.



El dispositivo fue hecho para amarrarse alrededor de la espinilla y se adhiere a la zapatilla con una cuerda debajo del talón y una placa de fibra de carbono en la suela cerca del dedo del pie. Para probar su efectividad, los ingenieros experimentaron con dos tipos de asistencia de funcionamiento: uno que funcionaba con motor y otro que funcionaba con resorte. Los sujetos de prueba después corrieron en una cinta rodante con el dispositivo apagado, después con la asistencia de motor encendida y por último con la ayuda del resorte.

La forma en que funcionan los dos modos está relacionada a diferentes partes de la pierna. El modo de resorte, como su nombre lo indica, funciona como si hubiera un resorte paralelo a la pantorrilla de un corredor. Eso ahorraría energía al comienzo de su paso para que pueda descargarla cuando empuje los dedos de los pies. El modo con motor funciona más como un cable de freno de bicicleta, ya que los motores tiran de un cable que se extiende en la parte posterior del equipo desde el talón hasta la pantorrilla. Lo que termina es una mejor extensión del tobillo al final de un paso al correr.

Como era de esperar, los investigadores encontraron que el exoesqueleto motorizado, una vez encendido, redujo el costo de energía de correr en un 15% en comparación con correr sin usarlo. También descubrieron que el exoesqueleto motorizado podría aumentar la velocidad del corredor hasta en un 10%. Sin embargo, los autores del estudio se sorprendieron al descubrir que el modo de resorte en realidad incrementó la demanda de energía en un 11%.

“Cuando las personas corren, sus piernas se comportan como un resorte, por lo que nos sorprendió mucho que la asistencia con resorte no fuera efectiva”, dijo Steve Collins, autor principal del estudio y profesor asociado de ingeniería mecánica en Stanford, en un comunicado de prensa. “Todos tenemos una intuición sobre cómo corremos o caminamos, pero incluso los principales científicos no entienden por completo cómo las personas realizan estas actividades”.

Las zapatillas inteligentes, las plantillas inteligentes y los smartwatches comprenden la mayor parte de los dispositivos portátiles enfocados en la carrera en este momento. Los dos últimos no necesariamente mejoran tu velocidad con solo usarlos, pero sí te brindan métricas como pasos y cadencia que puedes usar para medir tu progreso con el tiempo. Los zapatos, en cambio, son distintos. Una gran cantidad de investigación se centra en su diseño, y pequeños ajustes realmente marcan la diferencia. Solo tienes que ver cómo las zapatillas Vaporfly de Nike sacudieron al mundo entero demostrando cómo la tecnología puede cambiar completamente las normas.

Pero en el caso de este equipo en particular, quizás te preguntas quién demonios se animaría a usar una de estas cosas, incluso si hace que correr sea más fácil y rápido. Después de todo, un exoesqueleto no es ligero, y los investigadores descubrieron que correr con él apagado era un 13% más exigente en energía que correr solo usando un par de zapatos. Las iteraciones futuras tendrían que ser mucho más ligeras para ser viables más allá de un laboratorio de investigación. Y si bien muchos corredores de élite harán cualquier cosa para reducir unos segundos, probablemente no los verás usando exoesqueletos en el corto plazo.

Dicho esto, los investigadores imaginan el exoesqueleto como una forma de ayudar a las personas a correr de forma recreativa. Según Statista, solo una cuarta parte de los estadounidenses entre 18 y 29 años salieron a correr o trotar al menos en un período de 12 meses. Ese número se redujo al 20% en el caso de adultos entre 30 y 49 años.

“Estas son las mejoras más importantes en la economía energética que hemos visto con cualquier dispositivo utilizado para ayudar a los corredores”, dijo Collins.

El exoesqueleto no te ayudará a calificar para un maratón, dijo Collins, pero podría ayudar a los principiantes a mantenerse al día con amigos más experimentados. En el estudio, su posible efecto se comparó con las bicicletas de asistencia eléctrica, que ayudan a los ciclistas principiantes a subir montañas. Los investigadores también señalaron que el dispositivo podría usarse para facilitar el funcionamiento de personas que se dedican a los servicios de emergencia, quienes tienen que correr para ir a trabajar.