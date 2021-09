A comienzos de 2021 vimos la llegada de la generación del Galaxy S21 de Samsung, con un diseño renovado en comparación al Galaxy S20, mucho más curveado en sus bordes y con un módulo de cámara que se integra a la esquina trasera del teléfono de una forma que luce bastante bien. Más que un módulo aparte y elevado (como en el S20), visualmente se siente como una continuación del cuerpo general del teléfono.

Advertisement

Esta fórmula, según una nueva filtración de OnLeaks y 91Mobile, se repetiría en la próxima generación, el Galaxy S22 que llegará en 2022.



El diseño del Galaxy S22 mantiene, en líneas generales, el del S21, según estas imágenes digitales filtradas por OnLeaks, quien en muchas ocasiones acierta con sus filtraciones y datos acerca de smartphones aún no anunciados por distintas marcas. El diseño, por supuesto, estaría presente tanto en el Galaxy S22 como en el Galaxy S22+ de mayor tamaño. No obstante, parece haber una ligera diferencia en la forma en la que el módulo se integra con el borde o los laterales del teléfono en esta generación. Visto en ángulo, no pareciera ser tan sutil como en el S21 sino que el módulo tiene más presencia, resalta un poco más. Pero tenga o no esta diferencia visual, la apuesta por este diseño que funcionó tan bien en el S21 parece ser una buena decisión.

Este es el Galaxy S21:

G/O Media may get a commission

Se espera que el S22 y el S22+ lleguen en colores blanco, negro, oro rosa y el verde que se ve en estas imágenes. Además, también se han filtrado imágenes del que sería el sucesor del S21 Ultra, el nuevo Galaxy S22 Ultra, y una de sus novedades más interesantes es que incluiría un S Pen integrado del mismo modo que los Galaxy Note, convirtiéndose así en el verdadero sucesor de esa línea (el S21 Ultra tiene soporte para S Pen, pero no está integrado en su interior). [OnLeaks / 91Mobile / Zouton / Android Police]