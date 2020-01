Este Porsche comprado de segunda mano es la razón por la que siempre debes realizar una inspección independiente

Filed to:

Al comprar un automóvil usado de alto rendimiento o especial , una inspección previa a la compra es clave. Esto es primordial incluso cuando estás trabajando con un distribuidor legítimo que te da un argumento convincente de que su automóvil es de primera categoría. De hecho, es cuando tu guardia debería estar en su punto más alto. Esta historia debería convencer a cualquiera de que siempre acuda a una evaluación independiente.



Un lector y propietario de un Dodge Charger de 1969 y un Porsche 911 de 1988 tuvo una experiencia desafortunada al comprar un Porsche 911 usado por diferentes propietarios. Encontró el auto en lo que parecía un concesionario acreditado que se especializa en deportivos usados.



El vendedor le dijo que su “certificado técnico de Porsche” había puntuado al automóvil como en buen estado. El cliente notó un problema inactivo y el concesionario acordó solucionar ese problema antes de la venta. Hizo la compra y envió el auto. Una vez que llegó, la condición no era la que él esperaba.



Al momento de la entrega advertí que el auto venía con 1.120 kilómetros adicionales, una luz de control del motor y una marcha lenta, así como también un fallo de PASM (el sistema de reglaje electrónico del sistema de amortiguación). El sistema de navegación no funcionaba y el panel trasero estaba pintado. Un amigo distribuidor utilizó una herramienta de escaneo de Porsche, y confirmó todos los fallos (los problemas de encendido se debían a la inactividad). Dos días después pude concertar una cita con Porsche en Manhattan, donde inmediatamente notaron una fuga (parecía que había estado allí por un tiempo, debido a la acumulación de suciedad) y el eje delantero izquierdo de arranque goteando mal. El problema de RMS es malo para los autos manuales, ya que contaminará el embrague si no se repara, lo que requiere quitar la transmisión. Todos los códigos todavía estaban allí y requerían un diagnóstico adicional para determinar la causa exacta. Solo tenían una hora de cita, así que llevé el auto a una tienda especializada local para terminar la inspección, durante la cual también descubrieron que varios soportes del motor se habían disparado y que el rodillo tensor estaba en su último tramo. El concesionario me cobraría alrededor de 2.000 dólares, además se necesita un diagnóstico adicional para determinar otros problemas, por ejemplo el PASM (el sistema de reglaje electrónico del sistema de amortiguación) necesitaba más investigación, podría haber sensores defectuosos, los enchufes y las bobinas debían reemplazarse (12 dólares por un enchufe y 60 dólares por una bobina). Mi tienda local cobra la mitad de la tarifa y podría hacer el trabajo, pero todavía estoy pensando en los más de 2000 dólares para que el auto funcione correctamente.

El comprador intentó ponerse en contacto con el concesionario, que básicamente envió el mensaje de que el trato está hecho y que el automóvil ya no es su problema.



Por tanto, tenemos algunas conclusiones clave en esta historia. El primero de ellos es que siempre debemos hacer que un automóvil sea inspeccionado por una tienda independiente. No tomes la palabra del concesionario de que todo está bien como una verdad absoluta. Especialmente si notas algo que podría no estar bien. Lo que sea, por pequeño que pueda parecer, podría ser una señal de algo mucho más serio. Una tienda independiente habría podido detectar los numerosos problemas enumerados anteriormente, lo que permitiría al comprador tomar la decisión de comprar o no este automóvil.

El segundo punto es que es fácil sentarse a leer esta historia y criticar, pero es importante comprender la psicología de por qué alguien podría hacer una compra como esta sin hacer la inspección. Encontrar ese auto especial que buscas lleva tiempo y los compradores no quieren encontrarlo y pensarlo demasiado solo para darse cuenta que otro comprador se los arrebató. Comprar un auto de alto rango usado de calidad se trata más de aprovechar una oportunidad por un buen valor más que de encontrar un buen descuento. Dependiendo del automóvil y el precio, esa oportunidad puede no presentarse muy a menudo.

Tener la calificación de una inspección previa a la compra en la venta agrega tiempo y una capa adicional de logística al proceso. Es fácil quedar atrapado en el momento y querer saltar a un acuerdo antes de que se te escape. Si un distribuidor parece que es el tipo de lugar que lleva inventario de buena calidad y asegura que la calidad es realmente como se anuncia, incluso los compradores inteligentes pueden perderse en esas palabras que todos queremos escuchar.



En algunas ocasiones, con mis propios clientes, se alineó la inspección previa a la compra y se vendió el automóvil a otra persona que estaba dispuesta a comprarlo sin la inspección. ¿Estas personas perdieron una buena oportunidad? Es posible. Los distribuidores están dispuestos a realizar una venta de la manera más fácil posible. Si bien un buen concesionario a menudo retiene un automóvil con un depósito mientras el proceso está en movimiento, algunos no lo harán.



Comprar un automóvil usado siempre conlleva un nivel de riesgo y administrar ese riesgo cuando tus emociones están involucradas en la compra puede ser complicado. Si no se realizas una inspección, corres el riesgo de obtener un automóvil que necesita trabajo, pero hacerlo podría significar que corres el riesgo de perder el automóvil ante otro comprador.



De cualquier forma, recuerda: siempre habrá otro automóvil, solo puede llevar un poco más de tiempo, y siempre es mejor tener tanta información como sea posible antes de firmar ese contrato del que luego no hay marcha atrás.