La nueva película de Flash lleva mucho tiempo en boca de todos , sobre todo en torno a las polémicas generadas por su protagonista , Ezra Miller . A principios de este mes, salió a la luz que, a pesar de la serie de incidentes de Miller durante est os últimos dos años ( entre los que se incluyen agredir a un fan y ser arrestado dos veces en Hawái ) Warner Bros. contaría con Miller para la película The Flash. Pero a medida que más detalles de su vida han ido haciéndose públicos, han ido cambiando los planes de WB sobre el actor .

Durante este mes de junio, Miller fue acusado de haber acosado a un niño, llegando a ganarse una orden de alejamiento temporal por parte de la policía . Además , Miller también fue acusado de hacer ‘grooming’ a un joven de 18 años de Dakota del Norte . A raíz de esto, el actor decidió eliminar sus cuentas de redes sociales, no sin antes publicar un mensaje desafiante haci a las autoridades . Durante todo este proceso , Warner Bros. ha permanecido en silencio, esperando que las distintas polémicas del actor fueran diluyéndose . Pero ahora, según adelanta la revista Deadline, el plan de la productora ha cambiado: independientemente de lo que pase con las polémicas de Miller, el actor no volverá a ser Flash después de la nueva película de The Flash.

Miller se unió por primera vez a la familia de DC en 2016 en Batman vs Superman: Dawn of Justice, y más tarde aparecería también en Animales Fantásticos, otra franquicia importante de Warner Bros. Incluso ha tenido varios cameos en otras películas del universo DC . Es poco probable que llegados a este punto WB decida rehacer The Flash sin Miller ; la película lleva mucho tiempo en desarrollo y ha constado mucho dinero . No parece que WB tenga ningún plan sobre quién cogerá el testigo de este superhéroe después del estreno de The Flash. Solo sabemos que el 23 de junio de 2023 se estrenará la película y que será la última vez que veamos a Miller en acción .