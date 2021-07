By

Ha pasado un tiempo desde que Fscebook anunciara una colaboración con Ray-Ban para el desarrollo de unas gafas inteligentes, pero parece que ambas compañías ya están listas para dar ese salto. El CEO de Facebook, Mark Zuckerberg, ha aseghurado que las gafas serán su próximo gran lanzamiento.

Durante una reciente junta de accionistas en la que hizo el anuncio, Zuckerberg aseguró que las redes sociales (o más bien habría que decir su red social) es el futuro tanto de la realidad virtual como de la aumentada. Según el CEO de Facebook, las gafas tendrán el icónico aspecto de las Ray-Ban. N o especificó de qué modelo concreto, aunque parece poco probable que sean capaces de integrar toda la electrónica necesaria en las patillas de unas Aviator. Lo que si ha dicho es que serán capaces de “hacer cosas realmente increibles”.

La compañía parece bastante ceñida al calendario original del proyecto. Se sabe que Facebook lleva trabajando en algo llamado Proyecto Orión que precisamente son unas gafas de realidad aumentada. Se pensaba que esas gafas no verían la luz hasta 2023, pero ahora Zuckerberg ha anunciado el inicio de la colaboración con EssilorLuxotica (la compañía que fabrica las Ray-Ban) para lanzar su primer modelo este mismo año.

Si nos atenemos a las informaciones a las que han tenido acceso en The Verge, estas gafas son un modelo intermedio que no estará dotado de pantalla alguna, por lo que seguramente sean un dispositivo de entretenimiento, notificaciones, indicaciones GPS y llamadas no muy diferente de otros que hemos visto de marcas como Bose (Bose Frames) o Amazon ( las Amazon Echo Frames).

Más abajo en el calendario encontramos lo que Zuckerberg llama metaverso, una especie de red social tridimensional que se basará en la realidad aumentada visual. La fecha para este proyecto avanzado aún es un misterio, y cuando salga (si es que lo hace) va a tener una dura competencia por parte de otras mar ca s como Apple, Oppo o Samsung que ya están trabajando en sus propios modelos. [Seeking Alpha]