Hay un nuevo rey en materia de anime y manga. Demon Slayer (o en japonés Kimetsu no Yaiba) se ha coronado como el manga más vendido del año por una diferencia enorme, superando incluso a One Piece. Y su reciente película es un éxito enorme en taquilla.

La película de Demon Slayer, llamada Demon Slayer: Mugen Train o Infinity Train, se estrenó en los cines de Japón el pasado 16 de octubre, y desde entonces se ha coronado como una de las películas más exitosas en la historia de Japón, y no solo incluyendo anime. De hecho, en apenas 10 días logró superar los 100 millones de dólares en recaudación en taquilla, rompiendo el récord que hasta entonces había establecido El viaje de Chihiro de Studio Ghibli, que recolectó esa suma en 25 días.

Incluso en medio de la pandemia, Mugen Train se ha convertido en la segunda película más exitosa en la historia de la taquilla japonesa (incluyendo todo tipo de películas, y no solo anime), y la tercera película de anime más exitosa en todo el mundo, solo superada por Your Name y El viaje de Chihiro. Sin embargo, tomando en cuenta que la película de Demon Slayer aún no se estrena en occidente, su posición en el ranking mundial podría cambiar.

Demon Slayer se ha convertido en una sensación, en especial desde el estreno de la primera y única (por ahora) temporada de la serie de anime en 2019, producida por los estudios de Ufotable. Eso se ha visto reflejado en la cantidad de tomos de manga vendidos en territorio japonés, acumulando la impresionante suma de más de 82 millones de copias vendidas en 2020, es decir, casi 10 veces más que cualquier otro manga. Este es el ranking de los mangas más vendidos en Japón en 2020:

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – 82.345.447 copias. Kingdom – 8.251.058 copias. One Piece – 7.709.667 copias. Haikyu!! – 7.212.099 copias. Jujutsu Kaisen – 6.702.736 copias.

En general, One Piece suele ser el manga más vendido, o al menos el segundo lugar. Sin embargo, este año cayó al tercer lugar debido a que publicó un tomo menos de lo que suelen publicar cada año.

Se espera que la película Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba: Mugen Train se estrene en Norte América en algún momento de 2021. En el resto del mundo, en cambio, seguiremos esperando por información acerca de su llegada. [Oricon / Nikkei vía Kotaku]