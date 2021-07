By

Takashi Shimizu es uno de los cineastas japoneses mas conocidos de las últimas décadas por haber creado la sagha Ju-On, conocida en occicente como The Grudge (La Maldición en Latinoamérica y El Grito en España). Ahora, esta es su nueva película.

Shimizu no solo creó la versión original de Ju-On en Japón, que consistió en dos películas estrenadas en 2002 y 2003, sino que también fue el encargado de dirigir las dos adaptaciones estadounidenses de la saga, The Grudge de 2004 y The Grudge 2 de 2006. Es, sin duda, uno de los maestros del terror japonés, incluso habiendo dirigido la adaptación para el cine de Tomie, el manga del autor de terror Junji Ito.

Su nueva película se titula Howling Village, y habla de una aldea embrujada que forma parte de una leyenda urbana y, por alguna razón, varias personas están aparentemenete obsesionadas con encontrarla. Por supuesto, y como nos adelanta su tráiler, la búsqueda no saldrá como esperan.

Howling Village se estrenó en Japón en 2020, pero por fin llegará a occidente el próximo 17 de agosto en versión digital para compra y alquiler, y en Blu–Ray el 14 de septiembre. .



Tráiler con subtítulos en español