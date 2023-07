El iFi Go Link es un dongle DAC, un dispositivo que sirve como “conector” de auriculares para smartphones, que hoy en día muchos no incluyen puerto de auriculares, y que además incluye un DAC de gran calidad en su interior. Específicamente, un DAC creado por la empresa ESS, especialistas en audio de alta fidelidad y cuyos chips están presentes en incontables DACs y DAPs de todo tamaño y de todo precio.

Para usar el Go Link solo hace falta conectarlo mediante USB-C a un smartphone (o también a una laptop), o mediante un adaptador Lightning a un iPhone, y en el otro extremo conectar los auriculares a su puerto de 3,5mm. El Go Link tiene potencia suficiente para la mayoría de los auriculares in-ear (o “IEMs”), exceptuando aquellos muy exigentes. En mis pruebas lo usé con auriculares como los FiiO FH11 y los FD1, además de con los Moondrop Lan, con los que hacen una excelente combinación debido a sus firmas de sonido, pero de eso hablaremos un poco más adelante. También tiene potencia para auriculares over ear o de diadema que no sean exigentes. Por ejemplo, en mis pruebas usé el Go Link con los Meze 99 Neo y con los Sivga Robin. También probé con los Sennheiser HD 58X Jubilee de 150 Ohmios y los pudo “mover”, sí, pero quizás no le sacaban todo el provecho a los auriculares.

El Go Link, al igual que otros dispositivos de iFi, como el hip-dac 2 y el Zen Dac v2, es un dispositivo Plug & Play, solo hace falta conectarlo y estás listo para escuchar música. Por supuesto, se le saca más provecho al reproducir archivos de alta resolución y al usar un servicio como Tidal, Qobuz o Apple Music.

¿Cómo es el sonido del Go Link?

La calidad de audio del iFi Go Link me sorprendió por su precio. Es un dispositivo de apenas 60 dólares, lo que lo ubica en la misma gama que otros Dongle DACs de gama de entrada, económicos, pero aún así mantiene mucho de esa firma de sonido característica de iFi: un sonido cálido, musical, que se disfruta, y que en el caso del Go Link la escena sonora se siente más espaciosa de lo que esperaba. No es un sonido demasiado íntimo, sino más bien la sensación de espacio es intermedia.



Y por esa calidez y definición en los bajos y los medios bajos combina muy bien con auriculares más brillantes o con más énfasis en los agudos y los medios altos. Los Moondrop Lan de 40 dólares son este tipo de auriculares, su firma de sonido es particularmente lineal, pero tienen una buena presencia de medios y agudos. Combinarlos con el Go Link es una mezcla perfecta, y el precio combinado de ambos productos es de apenas 100 dólares.

El Go Link es una buena opción para amantes del rock, pop, música electrónica e incluso del Jazz moderno, entre otros géneros, por lo que combinarlo con auriculares con bajos más generosos también es una opción interesante, como los Meze 99 Neo. Pero menciono los Moondrop Lan porque realmente me gustó el balance que hay entre ambos. Con los FiiO FH11 la combinación también fue muy interesante, incluso aunque estos auriculare s no carecen de bajos generosos, pero sí tienen una buena separación de instrumentos y aire en las frecuencias agudas, dos características que también van genial con el Go Link.