Versión recortada de la foto de Agrawal Foto : Gaurav Agrawal ( Flickr

Hace unas semanas comprobamos que existía una imagen que si la subías como fondo de pantalla en algunos teléfonos Android (sobre todo de Samsung), el dispositivo podría bloquearse fácilmente. Se trataba de una fotografía de un paisaje, y esta fue la historia de la captura.



Lo que ocurría con aquella imagen que nuestro compañero Matías comprobó con un Galaxy Note+ es que, al poner la foto como fondo de pantalla, el teléfono empezaba a apagarse y encenderse ininterrumpidamente hasta que el fallo forzaba un reinicio automático.



¿La razón? Según XDA Developers, el problema era que la imagen usa el espacio de color RGB en lugar del estándar sRGB soportado nativamente por Android, un fallo potencialmente problemático para cualquier teléfono que funcione sobre Android 10, en particular terminales de Samsung y algunos Google Pixel.



Lo que no sabíamos era la historia detrás de la fotografía.



Al parecer, se tomó el año pasado durante un viaje del científico y fotógrafo aficionado Gaurav Agrawal al Glacier National Park en Montana. El hombre solo buscaba inmortalizar una bonita puesta de sol, pero después de compartir la foto en Flickr, alguien descubrió que la imagen bloqueaba teléfonos Android 10 y se hizo viral.



Agrawal no se dio cuenta de que al editar la fotografía en Lightroom, exportó la foto usando un espacio de color HDR extra ancho. Aunque esto no debería ser un problema, debido a que el motor de reproducción de color incorporado de Android 10 no podía mostrar correctamente el espacio de color más grande de la foto, configurar la imagen de Agrawal como fondo de pantalla en algunos teléfonos Android (principalmente Google Pixels y teléfonos Samsung) podría hacer que el teléfono se reiniciara repetidamente hasta forzar el reinicio de fábrica comentado.



Como explicó el científico a la BBC en una entrevista, no tenía idea de que el formato de exportación causaría tantos problemas:

Esperaba que mi fotografía se hubiera vuelto ‘viral’ por una buena razón, pero tal vez eso sea para otro momento. Por cierto, tengo un iPhone y mi fondo de pantalla siempre es una foto de mi esposa. El día que tomé la foto era sombrío y nublado, y pensamos que no iba a haber una gran puesta de sol. Estábamos a punto de irnos cuando las cosas comenzaron a cambiar. Lo que tengo claro es que voy a usar otro formato de ahora en adelante.

Como explicamos hace unas semanas, los usuarios que ejecutan Android 11 Beta (que debería estar disponible en unos meses) deberían ser inmunes al fallo debido a un cambio en la forma en que Android 11 convierte imágenes que tienen espacios de color no compatibles.