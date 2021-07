Foto : Andrew Liszewski / Gizmodo

Hay bastant e poco espacio para la inn ovación en una aspiradora sin cables. Puedes mejorar la autonomía de la batería. Puedes aumentar la potencia de succión, o mejorar la ergonomía, pero ¿Se puede hacer algo más? Dyson cree que sí, y no solo lo cree, sino que trata de reinventar la rueda con cada nuevo modelo. El último es la V15 Detect, una aspiradora con láser. Lejos de ser un simple truco comercial, lo cierto es que logra algo que los anteriores modelos no hacían, que pasar la aspiradora sea divertido.



Advertisement

Aunque en los últimos años la compañía ha diver sificado ampliamente su catálogo, la marca sigue asociada fuertemente a aspiradoras por una buena razón. Sus aspiradoras se cuentan entre las mejores (si no directamente las mejores) del mercado. En 2014 lanzó al mercado su primera aspiradora sin cables, que ya tenía una potencia equivalente a la de una aspiradora convencional con cables. Su éxito fue tan grande que cuatro años más tarde, con el lanzamiento de la V10, Dyson practicamente abandonó las aspiradoras con cable.

En los últimos años, la compañía ha ido realizando pequeñas mejoras a sus modelos. Ha aumentado la potencia de succión, ha alargado la duración de la batería... Con la V15 Detect, Dyson ha introducido un elemento que podría suponer el mismo antes y después que cuando la V10 les hizo abandonar los cables. Bienvenidos a la era de las aspi radoras láser.

Dyson V15 Detect Dyson V15 Detect ¿Qué es? Una aspiradora sin cables que ilumina el suelo con un rayo láser verde para destacar la suciedad. Precio 699 euros Nos gusta El láser hace que sea mucho más fácil diferenciar el antes y el después de la limpieza y hace esta mucho más satisfactoria. La batería extraíble hace que sea mucho más sencillo usar la aspiradora para largas sesiones de limpieza. No nos gusta Es una Dyson, lo que significa que no es barata.

¡Pew, pew, pew! Despídete del polvo a golpe de láser

La Dyson V15 Detect es virtualmente idéntica a los anteriores modelos de la compañía. ¿ Significa esto que son perfectas? No necesariamente. Sigo prefiriendo un pulsador con posiciones de apagado y encendido a un gatillo que tengo que mantener todo el rato pulsado, pero por lo demás, lo cierto es que la V15 es increíblemente cómoda de usar.

El láser se puede activar y desactivar con un botón, aunque no se me ocurre un caso en el que quieras desactivarlo. ¿No deslumbrar a los ácaros del polvo? Foto : Andrew Liszewski / Gizmodo

Como en el caso de la V11 Pro, la V15 incorpora dos cabezales diferentes, uno para suelos duros con un rodillo peludo, y otro para alfombras con unos cepillos largos para sacar bien la suciedad. El láser está integrado solo en el cepillo para suelos duros (no tendría sentido usarlo en alfombras). Un pequeño botón en la parte derecha permite encender o apagar el láser.

Advertisement

Si ver esto no te convence de limpiar el suelo más a menudo, nada lo hará. Foto : Andrew Liszewski / Gizmodo

Lo que se consigue al encender el láser es iluminar el suelo delante de la aspiradora, haciendo que las partículas de polvo y suciedad de repente brillen como si cada una de ellas fuera un diminuto LED. El efecto es realmente llamativo y se puede ver incluso a plena luz en una habitación iluminada por el sol. En esencia hace que sea extremadamente sencillo saber si hemos pasado la aspiradora por una zona concreta o no. ¿Es esto necesario para que la limpieza sea más efectiva? Por supuesto que no. La aspiradora sigue chupando la suciedad igual encendamos el láser o no. Sin embargo, empujar el cabezal por una porción de suelo y ver cómo el láser ilumina la suciedad como si fuera un árbol de navidad y tirar de la aspiradora hacia atrás para descubrir que la suciedad se ha desvanecido por donde ha pasado es increíblemente satisfactorio. Llevo usándola unas semanas y el efecto ¡wow! aún no se me ha pasado. De hecho, ha conseguido que un niño de cinco años me pida repetidamente usar la aspiradora para jugar viendo como el polvo desaparece. Si eso no es una revolución en materia de aspiradoras, no se qué puede serlo.

Advertisement

A la izquierda, el cepillo láser para suelos duros. A la derecha el cepillo de alfombras. Foto : Andrew Liszewski / Gizmodo

Una victoria importante contra los pelos

Puede que e l cepillo para alfombras no tenga láser, pero tiene un as en la manga muy útil. Los rodillos para alfombras son extremadamente efectivos para agitar las fibras textiles y sacar la suciedad. Desgraciadamente, esa misma función los hace muy eficientes enrollando pelos. En los modelos anteriores de Dyson, la única manera de eliminar estas marañas de pelo era sacar el cilindro y quitar los pelos a mano.

Advertisement

El sistema anti-pelos no es perfecto, pero ayuda mucho a evitar que se enreden. Foto : Andrew Liszewski / Gizmodo

El cepillo de la V15 Detect tiene una función llamada Anti-Tangle Comb que hasta ahora solo he visto en la V11 Pro. Se trata de unos dientes de plástico en el borde que podemos regular a diferentes alturas. Esos dientes sujetan los pelos de manera que en lugar de enredarse en el rodillo, el pelo se mantiene suelto y termina donde debe terminar. En el depósito. El sistema no es perfecto (sigue habiendo pelos irreductibles que se aferran al rodillo, pero si activas los dientes notarás como hay más pelos en el depósito y menos en el rodillo.



Advertisement

Foto : Andrew Liszewski / Gizmodo

Más inteligente que nunca

Co mo en los últimos modelos de Dyson, la V15 tiene una pequeña pantalla en la parte posterior por la que podemos navegar pulsando un único botón. Desde esa pantalla podemos alternar entre modo Eco, Boost o auto. Además, la V15 trae una nueva opción similar a la de los purificadores que muestra un informe del nivel de partículas del aire. La V15 tiene un sensor que detecta el tamaño y cantidad de las partículas. Como ves en la imagen, mi suelo tiene sobre todo partículas finas.



Advertisement

De cara al usuario puede ser útil para chequear la calidad del aire, pero su función no es tanto informativa, sino técnica. El nuevo sensor hace que el modo Auto sea más inteligente y use la información del tamaño de las partículas para aumentar o reducir la potencia en consonancia. Pude probar esto esparciendo sal por el suelo y notando como la aspiradora automáticamente subía la potencia al pasar por encima para deshacerse de estas partículas más grandes.

Foto : Andrew Liszewski / Gizmodo

Advertisement

Admito que raramente usaba el modo automático en las anteriores Dyson, pero la V15 me ha hecho cambiar de opinión. Dyson promete hasta 60 minutos de aspiración en la V15, pero a menos que la uses de manera profesional, lo cierto es que es difícil agotar la batería limpiando una casa normal. Limpiando solo suelos duros (el cepillo para alfombras requiere más energía) he llegado a los 50 minutos sin problemas. Si esa autonomía se te queda corta para tu mansión de 300 metros cuadrados te alegrará saber que la batería es extraíble y que puedes comprar una aparte. Las baterías son las mismas que las de la V11 Outsize.

Aparte de una potencia de aspiración fuera de lo normal. La otra cosa que puedes esperar de Dyson es un precio elevado. La V15 Detect cuesta 699 eurazos. No es barata, y es completamente cierto que puedes estar igual de satisfecho con una aspiradora más barata. Sobre este punto (y después de haber probado aspiradoras de distintas marcas) solo puedo decir que la experiencia premium, la calidad de la aspiradora y las funciones extra de la V15 Detect justifican su precio si estás dispuesto a pagarlo. Que hace la limpieza más divertida a la vez que más eficiente no es algo que pueda decirse de todas las aspiradoras.

Advertisement