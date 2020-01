La Organización Mundial de la Salud declara al coronavirus una emergencia mundial. ¿Qué pasará ahora?

Pasajeros usan máscaras protectoras en el área de llegadas en el Aeropuerto Capital de Pekín el 30 de enero de 2020. Foto : Kevin Frayer ( Getty Images )

La Organización Mundial de la Salud (OMS) se ha reunido hoy (jueves, 30 de enero) y ha declarado que el coronavirus de Wuhan 2019-nCoV es una emergencia de salud pública de interés internacional (un estatus conocido como “PHEIC” por sus siglas en inglés).

Advertisement

Esto no significa que todos vamos a morir, o que la enfermedad está fuera de control. Más bien, significa que el virus está cruzando las fronteras internacionales de una manera que requiere que los países trabajen juntos para evitar que la situación empeore.

“No sabemos qué tipo de daño podría causar este virus 2019-nCoV si se propagara en un país con un sistema de salud más débil”. Debemos actuar ahora para ayudar a los países a prepararse para esa posibilidad” - Dr. Tedros Adhanom. “Por estos motivos, estoy declarando una emergencia de salud pública de preocupación internacional sobre el brote global de 2019-nCoV” - Dr. Tedros Adhanom.

Hasta ahora solo ha habido 98 casos fuera de China. Los casos se han registrado en 18 países, e incluyen ocho casos de transmisión de persona a persona, y (hasta ahora) ninguna muerte. El director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, elogió la respuesta de China y dijo, en una conferencia de prensa, que la declaración del coronavirus como una PHEIC “es para proteger, especialmente, a los países con sistemas de salud más débiles”.

El objetivo de una declaración PHEIC es reconocer un “evento extraordinario” que potencialmente puede extenderse de un país a otros, y que puede requerir la coordinación de esfuerzos de prevención y tratamiento a través de las fronteras nacionales. La semana pasada, 2019-nCoV no cumplió con los requisitos para ser declarado una PHEIC. Ahora, con más casos y una mejor comprensión de cómo se están propagando, la organización cree que es hora de tratar el brote como una emergencia de salu d pública global.

Advertisement

“Ya habríamos visto muchos más casos fuera de China, y probablemente muertes, si no fuera por los esfuerzos del gobierno y el progreso que han hecho para proteger a su propia gente y a la gente del mundo” - Dr. Tedros Adhanom. “La velocidad con la que China detectó el brote, aisló el virus, ordenó el genoma y lo compartió con la OMS y el mundo es muy impresionante. También lo es el compromiso de China de transparencia y apoyo a otros países” - Dr. Tedros Adhanom.

Advertisement

¿Qué sucederá ahora?

La declaración permite a la OMS hacer recomendaciones a los países sobre las mejores formas de prevenir la propagación de la enfermedad. Críticamente, dijeron que la mejor práctica es no promulgar prohibiciones de viaje, cierres de fronteras o cuarentenas de viajeros sanos. (Algunos países han comenzado o están discutiendo tales medidas). No hay evidencia de que esas prohibiciones ayuden a contener la enfermedad y, de hecho, tienden a hacer más daño más de lo que ayudan.

Advertisement

“[Debemos:] -Acelerar el desarrollo de vacunas, terapias y diagnósticos. -Combatir la propagación de rumores y desinformación. -Revisar planes de preparación, identificar brechas y evaluar los recursos necesarios para identificar, aislar y atender casos, y prevenir la transmisión. -Compartir datos, conocimiento y experiencia con la OMS y el mundo. La única forma de vencer este brote es que todos los países trabajen unidos en un espíritu de solidaridad y cooperación. Todos estamos juntos en esto, y solo podemos detenerlo juntos”- Dr. Tedros Adhanom.

Advertisement

La respuesta internacional, de acuerdo con las recomendaciones de la OMS, incluirá acelerar la investigación hacia una vacuna y desarrollar mejores pruebas y tratamientos para el virus. Los países también necesitan determinar la logística para identificar casos de manera eficiente y responder a la situación a medida que se desarrolla en el sitio. Además, los científicos y los médicos que se ocupan del brote deben compartir información para que otros la usen.

Otra recomendación clave es luchar contra la información falsas o errónea, que se está volviendo desenfrenada. Politifact tiene un artículo que recopila algunos de los engaños y teorías de la conspiración que han estado flotando: no, este no es un virus artificial desatado por Bill Gates; no, el gobierno de Estados Unidos no ha declarado la ley marcial; no, no han muerto decenas de miles de personas.

Advertisement

Por ahora, la mejor recomendación para las personas en occidente es hacer lo mismo que debería hacer en cada temporada de resfriados y gripe: lávese las manos, evite el contacto cercano con personas enfermas y quédese en casa si está enfermo. En Estados Unidos, los Centros para el Control y Prevendión de Enfermedades (CDC) ofrecen consejos de prevención en esta web, incluyendo una alerta de viaje que recomienda evitar viajes innecesarios a China. (Esto no es una prohibición, en cambio, se trata de un consejo amistoso para estar un poco más seguro. Aún puede viajar a China si lo desea). Si tiene razones para creer que puede haber contraído el virus, llame a un médico.