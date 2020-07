Ready Player One

Filed to:

Filed to: Ready Player One

Imagen : Warner Bros

Ernest Cline ya tiene casi listo su próximo libro. Se trata de la secuela de Ready Player One, la novela en la que estuvo basada la película de Steven Spielberg, y estará disponible a partir del próximo mes de noviembre.

Advertisement

Advertisement

El nombre de la nueva novela es, por supuesto, Ready Player Two. Cline confirmó en el año 2017 que estaba trabajando en el nuevo libro que sería la secuela de la historia de Oasis que conocimos en Ready Player One. Hasta ahora no se ha dado a conocer ningún detalle de la trama, pero dado que es una secuela, se espera que se desarrolle después de los acontecimientos del primer libro.



Tendremos que esperar hasta el próximo 24 de noviembre, o hasta que Cline publique la sinopsis del libro, para conocer si volveremos a encontrarnos con Parzival, Art3mis, Aech y el resto de personajes de la primera novela, además de conocer cuáles otras referencias a la cultura pop y la nostalgia de los 80 veremos en este nuevo libro. El libro de Ready Player One debutó en 2011 y llegó a 58 países. Esperemos que esta secuela no tarde en estar disponible en español. [vía The Hollywood Reporter]