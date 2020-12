Filed to: the mandalorian

Imagen : Lucasfilm / Disney.

The Mandalorian está en su mejor momento. La segunda temporada de la serie ha sido justo lo que necesitaba Star Wars, y también será el punto de partida de aún mas historias. Pero The Mandalorian no terminará pronto; de hecho, ya tiene una tercera temporada confirmada, aunque tendremos que esperar para verla.

Durante la reciente conferencia para inversionistas de Disney, Kathleen Kennedy, presidenta de Lucasfilm, nos bombardeó con anuncios acerca de lo que le espera al futuro de todas las franquicias que maneja, incluyendo Indiana Jones, Willow y, por supuesto, Star Wars. Y como hemos mencionado en más de una ocasión, parece que otra vez es un buen momento para ser fanático de la galaxia muy, muy lejana.

Una serie de Ahsoka Tano, una nueva serie llamada Rangers of the New Republic, otra misteriosa serie llamada The Acolyte y dos películas son solo el comienzo. Pero, ¿qué sucederá con The Mandalorian? Pues la serie protagonizada por el bueno de Mando (Din Djarin) y por el querido Baby Yoda (Grogu) regresará al menos para una temporada más. Su temporada 3 se estrenará en “navidades de 2021s”, según anunció la jefa de Lucasfilm, lo que significa que, dado que en Disney Plus sus series estrenan un episodio cada semana, la temporada 3 de The Mandalorian debería concluir a comienzos de 2022, probablemente en el mes de enero.

Tendremos que esperar para saber qué personajes veremos en la próxima temporada y cómo continuará el conflicto de Mando y Moff Gideon. [Collider vía Espinof / CBR]