Que Lightyear no ha sido el éxito que esperaba Disney no es ningún secreto. Pese a ser la primera película de Pixar en volver a los cines en casi dos años por la pandemia , poca gente pasó por la s salas para verla . Pero bueno, si tú eres una de las muchas personas que se quedó sin ver este sorprendente film de animación , tenemos buenas noticias: ya sabemos cuándo desembarcará en Disney Plus.

Como ha desvelado Disney, no tendremos que esperar mucho para verla desde nuestras casas. El próximo 3 de agosto llegará a su plataforma, donde cualquiera con una suscripción activa podrá verla.



Lightyear | Teaser Tráiler | Subtitulado

Esta especie de metapelícula (que podría funcionar casi como una precuela de Toy Story ) cuenta la historia de origen del conocido guardián espacial Buzz Lightyear, el héroe en el que se inspiraba el famoso juguete de Andy en la querida saga de Toy Story. La sinopsis oficial de la película la publicita así:

“La historia definitiva del origen de Buzz Lightyear, el héroe que inspiró el juguete. La película cuenta lo que le ocurre al legendario Guardián Espacial después de que quedara atrapado en un planeta hostil a 4,2 millones de años luz de la Tierra junto a su comandante y su tripulación. Buzz intenta encontrar la manera de volver a casa a través del espacio y el tiempo y para lograrlo contará con un grupo de ambiciosos reclutas y con Sox, su encantador gato robot. Pero la llegada de Zurg, una presencia imponente con un ejército de robots despiadados y unos planes ocultos misteriosos, complica aún más las cosas y pone en peligro la misión”.

Pese a que el estreno de la película se haya visto lastrado por una polémica absurda, el spin-off de Buzz Light year no es una mala película. Está claro que no es la mejor de Pixar, pero es perfecta para echar un rato en cualquiera de estas tardes de verano.