Linus Torvalds publicó ayer la versión 5.7-rc7 del kernel de Linux con su tradicional mensaje en la lista de correos para desarrolladores, pero lo más interesante no fueron las novedades de la última versión candidata de Linux, sino el comentario personal que Torvalds añadió al final del mail :

Lo más emocionante de la semana para mí ha sido actualizar mi máquina principal. Por primera vez en unos 15 años, mi ordenador de escritorio no está basado en Intel. No, aún no me he pasado a ARM, pero ahora estoy usando un AMD Threadripper 3970x. Mis compilaciones de prueba con ‘allmodconfig’ son ahora tres veces más rápidas de lo que solían ser, lo que no importa mucho en estos momentos de calma, pero sin duda voy a notar la actualización durante la próxima ventana de fusión.