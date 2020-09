Foto : Justin Sullivan / Staff ( Getty Images )

Los almacenes con robots de Amazon son un triunfo en términos de productividad. También se supone que la presencia de autómatas llevando a cabo las tareas más repetitivas ayuda a reducir el riesgo de accidentes, pero u n informa interno de la compañía señala exactamente lo contrario.



El Centro de Periodismo de Investigación (Center for Investigative Reporting) de estados Unidos ha tenido acceso a un documento de la compañía sobre siniestralidad laboral en sus almacenes. Las conclusiones del informe son preocupantes. En 2019 los almacenes de Amazon registraron más de 19.000 accidentes laborales serios (entendiendo por serios los accidentes que se traducen en una baja de varios días). Eso significa que se producen 7,7 accidentes por cada 100 trabajadores. Es una media un tercio más elevada que la que había en 2016, y casi dobla la siniestralidad del resto de compañías del sector de distribución.

Lo curioso del asunto es que el informe apunta a la robotización del trabajo como un factor que agrava la siniestralidad, algo que en principio se nos había dicho que era justo al revés. Según los datos del Center for Investigative Reporting, los almacenes automatizados regi stran una media de accidentes laborales un 50% mayor que la de los centros de distribución tradicionales. El almacén de Dupont, uno de los má s automatizados , arroja una siniestralidad de 22 casos por cada 100 trabajadores. Es casi cinco veces más que la media de la industria.

Los robots de Amazon no son precisamente humanoides. Los más comunes son una flota de “Roombas” que se encargan de mover las estanterías con paquetes de un lado a otro para llevar a los trabajadores los artículos que hay que enviar. La frenética actividad de estos pequeños transportistas ha cuadruplicado la productividad, pero aparentemente también ha introducido nuevos tipos de lesiones que no tienen que ver con robots chocando contra empleados humanos, sino con malas posturas y desgaste producto de cómo han cambiado los robots (a peor) las tareas que desempeñan los humanos.

En lugar de caminar cada cierto tiempo en busca de más artículos, los trabajadores pasan ahora turnos de hasta 10 horas de pie en el mismo lugar envolviendo paquetes y realizando tareas musculares repetitivas que los robots no pueden hacer por ellos. Para empeorar las cosas, la espectacular eficacia de los robots trayendo artículos obliga a los trabajadores a ir más rápido envolviendo. El resultado es un repunte espectacular en las lesiones musculares y óseas . Parece que no todo es alegría en el futuro en el que los robots nos iban a librar de los peores trabajos. Amazon no ha comentado el informe y se ha limitado a hacer público un comunicado en el que aseguran que “el uso de robots, automatización y tecnología en nuestros centros de distribución está mejorando el espacio de trabajo y haciendo las tareas más seguras y eficientes”. [Center for Investigative Reporting vía The Verge]