Si eres de los que aun no se ha entregado a las nueva generación de consolas y todavía sigue en la dichosa PC Master Race, estás de enhorabuena, porque ya tienes unos cuántos juegos más que probar antes de que terminen estas navidades, cortesía de Epic Games.

Advertisement

Continuando con su costumbre de regalar juegos en momentos señalados del año, en Epic Games han decidido ofrecer gratis unos cuántos juegos más estas navidades. La cosa empezó fuerte, con títulos como Control o Shenmue III, pero lo mejor se lo reservaron claramente para el final: ni más ni menos que la última trilogía de Tomb Raider, que incluye el Tomb Raider Game of The Year Edition de 2013, su secuela Rise of The Tomb Raider y su siguiente entrega, Shadow of The Tomb Raider. Además, todos vienen con sus DLC incluidos

Todo lo que tienes que hacer es entrar en tu cuenta de Epic Games (si no tienes una puedes creártela gratis), abrir la página de juegos gratuitos y hacer clic sobre los que te interese descargarte. Una vez en la página del juego, solo tienes que pulsar en “ Obtener” para que se añada de forma permanente a tu biblioteca. Los juegos de Tomb Raider se podrán descargar de forma gratuita hasta el próximo día 6.

Si no has probado ninguno de los nuevos Tomb Raider, sin duda deberías hacerlo. Son unos juegos de exploración al más puro estilo Uncharted, llenos de acción, puzzles, cuidadas cinemáticas y una historia a la altura de la mítica Lara Croft. Pero lo mejor de todo, es que ahora son gratis. ¡C orred, insensatos!