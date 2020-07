Aún no tenemos la tecnología necesaria como para plantearnos un viaje a otro sistema estelar, pero eso no nos impide tratar de imaginar cuáles serían los problemas a los que se enfrentarían los futuros colonos. Un nuevo estudio ha identificado uno inesperado: nadie hablará su idioma cuando lleguen.



El estudio es obra de los lingü istas Andrew McKenzie y Jeffrey Punske, y acaba de publicarse en Acta Futura, una revista publicada por el equipo de conceptos avanzados de la Agencia Espacial Europea. Aunque lo que explican McKenzie y Punske es pura especulación, lo cierto es que tiene una base muy real. Solo tenemos que mirar cómo evolucionan los idiomas aquí, en la Tierra.

A menos que descubramos có mo doblar el espacio tiempo a nuestro antojo en los próximos siglos los primeros viajes interestelares durarán no ya siglos, sino miles de años. Da igual si usamos combustible tradicional, si nos basamos en motores de iones, si aprovechamos el impulso gravitacional de algún planeta intermedio, o si desarrollamos algún nuevo y exótico sistema de propulsión nuclear. Sea cual sea el método, el tiempo estimado de llegada a Próxima Centaury (la estrella más cercana a nuestro sistema solar, a 4,24 años luz) es de miles de años (entre 19.000 y 81.000 años según un interesante cálculo de Universe Today).

Si tampoco encontramos una manera de congelar personas para que duren fresquitas (y vivas) durante todo ese tiempo (algo muy improbable) , las naves interestelares tendrán una tripulación generacional. En otras palabras, los colonos interestelares nacerán, crecerán y morirán en su nave hasta que sus descendientes lleguen a su destino. ¿Y qué ocurre con el lenguaje cuando pasan varias generaciones? ¡ Exacto! Que evoluciona.

Ya en el siglo XV en Inglaterra hay registros de palabras completamente diferentes para designar la misma cosa según la región en la que se encontraba. Cualquier hispanohablante sentirá en sus carnes esta curiosa barrera idiomática si viaja a otro país donde hablen español. Las expresiones y palabras del habla cotidiana pueden ser completamente diferentes, y eso no es lo peor. El acento y las inflexiones que se hacen al hablar también cambian con el tiempo, lo que hace que un traductor electrónico sea completamente inútil. En Reino unido hay una característica del inglés que hablan los más jóvenes llamada Uptalk o High Rise Terminal. Los que la practican terminan muchas frases con una entonación similar a la de una pregunta, solo que no es una pregunta. Se usa como una forma de generar familiaridad y de expresar cortesía, pero lo cierto es que suena realmente extraño. Se ha detectado en los últimos 40 años y nadie sabe de dó nde ha salido.



Ahora volvamos al ejemplo de una nave espacial, donde varias generaciones de una tripulación viven aisladas durante cientos de años. La idea es que durante ese tiempo se comuniquen con la Tierra de algún modo, pero la realidad es que las comunicaciones probablemente sean escasas y se hagan cada vez más esporádicas a medida que la nave interestelar se aleja. McKenzie y Punske creen que para cuando la nave llegue a su destino, habrá desarrollado un idioma completamente diferente al que se hable en la Tierra, en la que por cierto el idioma también habrá evolucionado por su cuenta.

¿Cómo de diferente sería el lenguaje? En Universe Today han empleado un simulador online llamado Onset que usa algoritmos para tratar de extrapolar la evolución del inglés. E n ese simulador han metido la siguiente frase:

Hello friend, good to meet you. Take me to your leader, please.

( Hola amigo. Encantado de conocerte. Llévame ante tu líder por favor.)