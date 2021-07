Mark Hamill aparece en todas las últimas películas de Star Wars (aunque tú no te hayas dado ni cuenta)

Que Mark Hamill aparece en las películas de Star Wars no es un dato que vaya a sorprender a alguien. ¿Pero y si te dijese que sale en muchas más de las que crees? Y no, no me refiero solo como F antasma de la Fuerza. Hamill ha estado delante de nuestras narices y no nos hemos dado ni cuenta.

Ha sido Hamill el que ha compartido este curioso dato en Twitter. Cuando desde la cuenta de Wookieepedia han contado que el bueno de Mark ponía la voz al androide EV-9D9 en The Mandalorian, el propio Hamill ha respondido que había realizado cameos en todas las películas de Star Wars posteriores al año 2015.

¿Y quiénes son todos estos misteriosos personajes que ha representado ? Pues desde Wookieepedia ya han nombrado algunos, pero todavía quedan varios de sus cameos por descubrir. Algunos han sido más sencillos de encontrar, ya que Hamill usó como seudónimo el nombre de sus dos hermanos combinados ( Patrick Williams), pero todavía quedan algunos por aparecer. Si tenéis alguna idea os esperamos en los comentarios.