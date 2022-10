By

By

El guionista revelación de Loki, Michael Waldron, regresará al Universo Cinematográfico de Marvel después de su exitosa película Doctor Strange en el Multiverso de la Locura. La revista Deadline acaba de adelantar que Waldron escribirá el guion de Avengers: Secret Wars, que formará parte de la Fase 6 del MCU.

El artículo de Deadline detalla que “los expertos dicen que las reuniones para cubrir la vacante se llevaron a cabo el mes pasado y, aunque varios guionistas se postularon , muchos creían que Waldron era el favorito dada la confianza que el estudio tiene en el guionista ”. Waldron trabajó en Rick y Morty antes de sumarse a la exitosa serie Loki de Disney Plus, que actualmente está produciendo su segunda temporada. Su debut como guionista en Doctor Strange en el Multiverso de la Locura, consiguió recaudar más de 950 millones en taquilla en todo el mundo , a pesar de las polémicas con las heroínas de Marvel Wanda Maximoff y America Chavez. El jefe de Marvel, Kevin Feige, estará a cargo de la producción de Secret Wars y, como explica Deadline, Waldron también estaría escribiendo el guion de l a misteriosa película de Star Wars que prepara Feige.

La lista de proyectos de Marvel Studios sufrió algunos cambios durante la D23 Expo 2022 de Disney y la Comic-Con de San Diego de este año , eventos durante los que compartieron más detalles sobre los planes sobre su exitosa franquicia de superhéroes. Entre est os últimos a nuncios, Marvel confirmó que Destin Daniel Cretton sería el director de Avengers: The Kang Dynasty y, que el guionista Jeff Loveness (Ant-Man and the Wasp: Quantumania) trabajaría también en esa película.

Advertisement

Presumiblemente, no deberíamos tardar en ver un anuncio sobre el director de Secret Wars, aunque aun falta para el lanzamiento de la película. Está previsto que el estreno de Avengers: Secret Wars sea el 8 de noviembre de 2025.