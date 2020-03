“No serán misiles, serán microbios”: la escalofriante exactitud con la que Bill Gates predijo la próxima gran catástrofe hace cinco años

Aquí tenemos una pieza visual para que los conspiranoicos del mundo tomen a Bill Gates como el nuevo jefe supremo de una nueva orden mundial. Gates tomó la palabra en una charla TED en abril de 2015 para hablar sobre lo que creía iba a ser la próxima gran catástrofe global. La extraordinaria exactitud con la que están ocurriendo sus predicciones es remarcable.



El cofundador de Microsoft salió a advertir sobre un “virus altamente infeccioso” que podría matar a millones de personas. Lo hizo en 2015, en un evento de TedTalk después de que el planeta evitara un brote global de ébola el año anterior.



Gates, de 64 años, advirtió que la comunidad internacional de científicos “no estaba lista para la próxima epidemia”, y agregó que tuvieron la suerte de evitar consecuencias catastróficas con el ébola, aunque el próximo brote “podría ser 1.000 veces peor”.



Hoy, cinco años después, los peores temores de Gates podrían hacerse realidad, al menos en parte, ya que el coronavirus se propaga rápidamente por todo el planeta, aunque en China, epicentro de la epidemia, comenzamos a escuchar noticias esperanzadoras donde está remitiendo el número de contagios.



En cualquier caso, vale la pena recordar algunos de los puntos que explicaba el empresario estadounidense hace ahora cinco años:



Hoy el mayor riesgo de catástrofe global no se ve así, si algo mata a más de 10 millones de personas en las próximas décadas, lo más probable es que sea un virus altamente infeccioso en lugar de una guerra. No serán misiles, serán microbios.

Gates luego pasó a explicar la clave del problema y cómo deberíamos haber aprendido de las lecciones que dejó el brote de ébola:



Ahora, parte de la razón de esto es que hemos invertido una gran cantidad en elementos disuasivos nucleares, pero en realidad hemos invertido muy poco en un sistema para detener una epidemia. No estamos listos para la próxima epidemia. Miremos el ébola, estoy seguro de que todos lo leyeron en el periódico, grandes y complicados desafíos.

Lo seguí cuidadosamente a través de las herramientas de análisis de casos que utilizamos para rastrear la erradicación de la poliomielitis y, al observar lo que sucedió, el problema no era que hubiera un sistema que no funcionara lo suficientemente bien, el problema era que no creamos un sistema en absoluto.

De hecho, hay algunas piezas clave obvias que faltan.