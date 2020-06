Captura de pantalla : Netflix

¿Hay alguien en la Luna? Over the Moon responde a esa pregunta de una forma completamente inesperada. La película es la última producción animada de Netflix, y rebosa tanta personalidad que no nos extrañaría que compita por el premio a la mejor película animada del año.



La película narra la historia de una joven llamada Fei Fei (interpreta por Cathy Ang) que crece escuchando las leyendas de una diosa que vive en la Luna esperando a su verdadero amor. Cuando la vida la golpea de forma horrible, Fei Fei decide aplicar su pasión por la ciencia en la construcción de un cohete para buscar a la diosa de la que tanto ha oido hablar para que la ayude con su magia.

Over The Moon está dirigida por Glen Keane, que ya ganó un Oscar por el documental sobre la vida de Kobe Bryant titulado Dear Basketball. Keane no es ajeno al cine de animación. Buena prueba de ello han sido sus trabajos como animador en Pete’s Dragon y Tangled. El guión corre a cargo de Audrey Wells (The Hate you give). La película cuenta con las voces de Phillipa Soo, Ken Jeong, Ruthie Ann Miles, Sandra Oh, Margaret Cho, Robert G. Chiu, y Kimiko Glenn.

Over The Moon se estrena en Netflix en otoño de 2020.