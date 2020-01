Por qué algunas personas tienen más facilidad que otras para aprender idiomas

Algunas personas aprenden idiomas sin despeinarse, como el que levanta una pluma. Otras no pueden escuchar la palabra “conjugar” sin acordarse con vergüenza de su paso por el colegio, donde fueron incapaces de aprender una segunda lengua. ¿Qué es exactamente lo que le permite al primer grupo aprender alemán como si no fuese un idioma salido del infierno, mientras que el resto de nosotros apenas hablamos bien nuestra lengua materna? Hemos hablado con varios expertos en idiomas para averiguarlo.

Profesor de Neurociencia y director del Laboratorio para las Bases Neurales del Bilingüismo en la Universidad de Houston, autor de The Bilingual Brain.

Las personas no tienen el control total sobre cuándo (o si) aprenden un segundo idioma, en gran parte es algo ambiental. Si estás expuesto a un segundo idioma cuando eres más joven, hay pruebas de que serás mejor no solo en ese idioma sino también a la hora de aprender un tercero o un cuarto.

Pero la gran pregunta que la gente hace es: ¿qué es lo que sí está bajo mi control? P ara los que estudian idiomas más adelante, las investigaciones demuestran que el oído musical es muy importante. Cuando la gente me pregunta “¿por qué me cuesta tanto aprender otro idioma?”, Le digo: “¿puedes cantarme la canción de cumpleaños feliz?” Las personas que tienen problemas para aprender otro idioma siempre dicen que no pueden cantar de forma armónica.

Tiene que ver con la capacidad para distinguir sonidos extraños. Puedes detectar la diferencia en una nota, puedes escucharla. También puedes detectar la diferencia entre, por ejemplo, la ‘D’ en inglés (como en ‘dead’ o ‘door’) y el sonido D en español, que es completamente diferente.

Michael Erard tiene un libro llamado Babel No More sobre lo que él llama estudiantes de súper idiomas, o hiperpolíglotas. Señala que estas personas tienen buen oído y la capacidad para pensar en gramática de forma abstracta. En cambio, las personas que no tienen un buen oído musical tienden a tener acentos más fuertes, pero pueden depender mucho de la gramática, porque necesitan reglas que los guíen. Los buenos estudiantes de idiomas pueden hacer ambas cosas: pueden pensar en las reglas de forma abstracta y, al mismo tiempo, pueden sentir el idioma y escuchar lo que está bien y mal de forma intuitiva.