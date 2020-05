Por qué probablemente no querrás comprar una nueva Xbox o PlayStation este año

Imagen : Microsoft.

Ahora que tanto Sony como Microsoft han publicado las especificaciones oficiales de sus próximas consolas de videojuegos, hay muchos motivos para entusiasmarse con la llegada de la próxima temporada de fiestas... probablemente. Phil Spencer, jefe de la división de Xbox para Microsoft, dijo en una entrevista con CNBC que, aunque espera que la producción de la nueva Xbox Series X esté lista a tiempo, la pandemia de covid-19 puede retrasar el lanzamiento de juegos en la nueva consola al mismo tiempo de su lanzamiento.



Hasta ahora, Microsoft solo se ha comprometido oficialmente a lanzar Halo Infinite junto con Xbox Series X, según Verge. Senua’s Saga: Hellblade 2 es otro título propio de Microsoft con fecha de lanzamiento de diciembre de 2020, y aún no han habido reportes de posibles retrasos para ese juego, pero ese es uno de los títulos a los que Spencer hacía referencia con sus comentarios, junto con Observer (System Redux), Outriders y Gods and Monsters, que actualmente tienen fechas de lanzamiento en Xbox Series X para finales de 2020.

El mayor problema, según Spencer, es que los desarrolladores ahora están trabajando de forma remota. Eso agrega nuevos desafíos a todo el proceso de desarrollo de un juego, como compartir archivos extremadamente grandes a través de conexiones de internet domésticas que podrían no ser las más rápidas. (Afortunadamente, muchos proveedores de internet o ISP no limitan el consumo de datos). Si se retrasan suficientes juegos en cualquiera de las plataformas, es posible que no haya muchas razones para apresurarse y comprar las nuevas y mejores consolas (y quizás también sea buena idea esperar antes de actualizar un PC).

Algunos juegos muy esperados para las plataformas actuales se retrasaron antes de la pandemia. Se suponía que Cyberpunk 2077 saldría en abril, pero sus responsables en CD Projekt Red retrasaron su llegada hasta el 17 de septiembre. Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 iba a llegar el primer trimestre de 2020, pero se retrasó hasta una fecha posterior que aún no ha sido anunciada por sus creadores en Hardsuit Labs. Es posible que esas compañías tengan que retrasar aún más los juegos debido a la pandemia, pero hasta ahora no han dicho nada públicamente. Sin embargo, ninguno de los títulos es exclusivo de Xbox Series X ni PlayStation 5, y CD Projekt Red no ha dicho si Cyberpunk 2077 estará disponible en la PS5, aunque sí llegará a la Serie X.

El desarrollador de videojuegos Naughty Dog dijo en abril que retrasaría el lanzamiento de The Last of Us 2 “de forma indefinida”. El juego originalmente iba a salir en febrero, pero luego se retrasó hasta mayo, y por último la pandemia de covid-19 dificultó la logística de continuar trabajando en el juego. Sin embargo, después de una importante filtración de contenido del juego, Naughty Dog fijó una nueva fecha de lanzamiento para el 19 de junio. Queda por ver si saldrá o no en esa fecha.

Si es así, esa es una razón para comprar una PlayStation 5 a finales de este año, suponiendo que salga de acuerdo con el calendario. Si las consolas no debutan para fin de año, eso probablemente resultará en una pérdida masiva de ventas navideñas para ambas compañías. Pero incluso si ambas consolas debutan a tiempo, y si hay una buena cantidad de juegos disponibles, ¿cuántos de esos títulos realmente utilizarán las capacidades de trazado de rayos (o ray tracing) de las consolas? Hemos visto cómo se ve esta tecnología en Minecraft en la Xbox Series X, y Square Enix lanzó un video de demostración de cómo podría ser el trazado de rayos para juegos más intensos gráficamente en Xbox Series X y PS5. Pero no hemos escuchado nada en lo que se trata a qué juegos estarán disponibles con trazado de rayos en ambas consolas durante su lanzamiento.

Bloober Team lanzó recientemente un adelanto de todos los cambios y mejoras que realizó en su juego Observer de 2017, que incluye el trazado de rayos. (Aquí hay un hermoso video comparativo hecho por fanáticos). Si así es como se verá el trazado de rayos en Xbox Series X y PS5, entonces es algo genial. Pero de nuevo, ¿estará listo a tiempo?

Podría ser una situación similar al lanzamiento inicial de Nvidia de sus tarjetas gráficas RTX. En ese momento solo hubo uno o dos juegos que tenían soporte a ray racing durante su lanzamiento, pero desde entonces ha habido un aumento lento y constante de juegos compatibles con el trazado de rayos. Cyberpunk 2077 y Vampire: The Masquerade — Bloodlines 2 tendrán trazado de rayos en la PC cuando lleguen al mercado, por lo que también deberían hacerlo en las nuevas consolas.

Si Cyberpunk 2077 realmente llega en septiembre y está disponible para la Xbox Serie X cuando llegue esa consola, esa podría ser una razón suficiente para que los actuales propietarios de Xbox se actualicen a la nueva plataforma, al menos aquellos a los que les interesa mucho el trazado de rayos en los juegos de consola. Eso nos deja con dudas acerca de la PS5 en cuanto a sus gráficos en lanzamiento, porque hasta ahora no hemos visto ningún adelanto o confirmación sobre juegos con trazado de rayos para la próxima consola. Pero sus mejoras de almacenamiento SSD (un SSD personalizado de 825 GB que se ejecuta en una interconexión PCIe 4.0) y la capacidad de usar unidades SSD externas para expandir el espacio de almacenamiento, definitivamente serán útiles para The Last of Us 2, que ocupa un espacio de nada menos que 100GB.