Presentan un nuevo spin-off de Boba Fett en el último capítulo de The Mandalorian

Hace una semana muchos se frotaban las manos cuando Disney y Lucasfilm anunciaron sus planes para continuar con el universo de Star Wars. Pero parece que todavía tenían una serie más en la recámara para alegrarnos este nuevo 2021.

La serie, que recibirá el nombre de The Book of Boba Fett y que se estrenará en diciembre del próximo año , ha sido presentada durante la escena post créditos del último capítulo de la temporada 2 de The Mandalorian. A continuación, viene un pequeño spoiler para todo aquel que no haya visto dicho capítulo.

Después de los créditos del capítulo número 16, podemos ver como Boba Fett y Fennec Shand irrumpen a tiros en el palacio de Jabba the Hutt, donde Bib Fortuna, el antiguo esbirro de Jabba, parece haberse hecho con el poder. La escena, como cabe imaginar, termina con Boba Fett sentado en el trono de Jabba.

Del nuevo proyecto se sabe poco, aunque parece que tanto Ming-na Wen (Fennec Shand) como Temuera Morrison (Boba Fett) mantendrán sus respectivos papeles en la nueva entrega.