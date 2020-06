Imagen : C) 2020 NHK, NEP, Studio Ghibli

Como contamos hace unos días , Studio Ghibli está haciendo una adaptación de la novela de Diana Wynne Jones, Earwig and the Witch. Ahora tenemos las primeras imágenes que muestran cómo se verá esta producción en CG.



Las siguientes capturas fueron publicadas por Comic Natalie.



Titulada Aya to Majo (Aya and the Witch), la película se lanzará en NHK en Japón este invierno. Hayao Miyazaki supervisa la planificación de la adaptación, mientras que su hijo Goro, quien dirigió From Up On Poppy Hill, la dirige. Toshio Suzuki la está produciendo.



Anteriormente, Hayao Miyazaki trabajó en un anime en CG de 14 minutos de duración llamado Boro the Caterpillar. Esta adaptación es la primera animación CG en formato película o largo del estudio.