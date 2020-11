Probamos los Amazon Echo de 4ª generación: no solo cambia el diseño

Filed to:

Los nuevos Amazon Echo Dot y Echo de cuarta generación (en el centro) acompañados de la generación anterior Foto : Matías S. Zavia / GizmodoES

Amazon lanzó el mes pasado un nuevo Echo Dot (su altavoz inteligente más vendido) y un Echo de cuarta generación que integra las prestaciones exclusivas del antiguo Echo Plus en un dispositivo más barato. Los nuevos Echo suenan más claro y son más rápidos. Pero sobre todo son redondos. ¿Es un diseño mejor? No sabría decir. Creo que los anteriores eran más discretos y menos voluminosos, pero los nuevos pueden integrarse mejor en los muebles de tu casa gracias a la malla de tela que ahora recubre toda la parte superior.

El nuevo Echo de cuarta generación tiene, por primera vez en esta gama, sonido Dolby estéreo y un controlador Zigbee integrado. Esto quiere decir que es capaz de controlar por sí solo las bombillas, los enchufes y, en general, cualquier dispositivo inteligente que use el protocolo Zigbee en lugar de Bluetooth o Wi-Fi. Uno de los mayores inconvenientes que se encuentra la gente que compra altavoces Echo de generaciones anteriores es que las bombillas de Ikea o Philips Hue no funcionan si no se compra el “hub” o puente para controlarlas por separado (y normalmente cuesta más que las propias bombillas). El nuevo Echo soluciona este problema, rebajando el precio de entrada para esa función.

Foto : Matías S. Zavia / GizmodoES

El Echo Dot de cuarta generación sigue sin soporte de Zigbee, y mantiene el altavoz de 1,6 pulgadas que traía el Echo Dot de tercera generación, pero ahora está orientado hacia el frente gracias al nuevo diseño esférico. Se vende en dos versiones: una con reloj (un sencillo display LED tras la malla de tela) y otra sin reloj, más barata. Al igual que los demás Echo, viene con una toma de audio de 3,5 mm para conectarle un altavoz más potente o auriculares (conectar auriculares a un Echo puede parecer una tontería, pero lo hago a menudo con el que tengo en la mesita de noche para escuchar audiolibros).

Alexa, pon música:

El Amazon Echo de cuarta generación es la opción con mejor sonido. Le sienta bien el nuevo altavoz que ha tomado prestado del Echo Plus, con un woofer de 3,0 pulgadas y dos tweeters, así como procesado Dolby. Pierde el sonido omnidireccional del Echo de tercera generación, pero ofrece agudos más claros, graves más profundos y medios más dinámicos que este, además de un sonido más brillante y definido que el Echo Plus al que sustituye, quizá por el nuevo diseño y el nuevo procesador.

Alexa, qué tiempo hace hoy:

Los Echo de cuarta generación incorporan el nuevo procesador AZ1 Neural Edge de Amazon, que acelera el reconocimiento de voz gracias a su motor neuronal. Alexa responde más rápido gracias al procesamiento local, pero no es una diferencia abismal. El asistente virtual tiene cada vez más respuestas, es capaz de reconocer quién le está hablando, puede hablarte en susurros para no despertar a tu hijo y sigue muy por delante de Siri, pero todavía no es capaz de seguir una conversación con la naturalidad del Asistente de Google (aunque Amazon está trabajando en ello). Por cierto, todos los altavoces estaba al 70% de volumen en la prueba de ambos vídeos.

Disponibilidad y precio

El Amazon Echo de cuarta generación está a la venta en antracita, blanco, azul grisáceo y rojo por 100 euros (70 euros durante el Black Friday). El Amazon Echo Dot de cuarta generación está disponible en antracita, blanco y azul grisáceo por 60 euros (30 durante el Black Friday). El Amazon Echo Dot de cuarta generación con reloj está disponible en blanco y azul grisáceo por 70 euros (40 durante el Black Friday).