Ya es oficial, volveremos a ver a Daredevil en el Universo cinematográfico de Marvel, mejor conocido simplemente como el MCU. Charlie Cox, quien interpretó al Hombre sin miedo de Marvel en su propia serie durante 3 temporadas y en la serie The Defenders, ambas originalmente transmitidas en Netflix, formará parte de la nueva serie de Echo que llegará a Disney+.

Y por si fuera poco, Vincent D’Onofrio también regresará como Kingpin en esta serie, como era de esperarse.

Tanto el Daredevil de Cox como el Kingpin de D’Onofrio ya tuvieron su debut en el MCU. A Daredevil lo vimos en en Spider-Man: No Way Home, aunque sin su traje de superhéroe sino simplemente como el abogado Matt Murdock. A Kingpin, en cambio, lo vimos en Hawkeye, como el villano que actuaba desde las sombras en la serie.

Fue en esta misma serie, Hawkeye, que conocimos a Maya Lopez, también conocida como Echo, interpretada por la actriz Alaqua Cox. Echo tiene su historia de origen ligada a Kingpin, quien conocemos en la serie que habría matado a su padre y después la usó durante años como una de sus secuaces y líderes de pandilla más efectivas en el mundo del crimen. Kingpin, por supuesto, sobrevivió a su batalla con Kate Bishop, por lo que ahora regresará en esta nueva serie.

En los cómics, Daredevil y Echo se enfrentan en varias ocasiones, pero también llegan a trabajar juntos. Veremos cómo se desarrolla su historia y relación o enemistad en esta nueva, que se espera se estrene en 2023 en Disney+. C on suerte, quizás también veamos a Matt Murdock en la serie de otra abogada que pronto llegará a Disney+, She-Hulk, además de en una nueva serie que según rumores tendrá Daredevil. [vía The Hollywood Reporter]